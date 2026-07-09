Le Dionysien Mathieu Bon décroche la médaille d'argent au saut en longueur lors des Jeux d'été Virtus

À 22 ans, Mathieu Bon a décroché la médaille d'argent au saut en longueur (5,78 m) lors des Jeux d'été Virtus en Pologne, devenant ainsi vice-champion du monde dans sa catégorie. La ville de Saint-Denis présente ses félicitations au sportif. Nous publions le communiqué ci-dessous

Licencié au Club Sport Handicap Nord de Saint-Denis, Mathieu incarne la persévérance, le travail et le dépassement de soi.

A Saint-Denis nous sommes fiers de contribuer à l'épanouissement de nos sportifs en investissant dans des équipements de qualité, en soutenant nos associations sportives et en favorisant une pratique accessible à toutes et à tous.

Car une victoire ne se gagne jamais seul, Bravo à Mathieu ainsi que son entraineur Georges Nacoulivala, pour cet exploit qui fait rayonner Saint-Denis, La Réunion et la France