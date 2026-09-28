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[Vidéo] Saint-Denis : pour des raisons de sécurité, le grand ficus de la place de la Cathédrale a dû être abattu

  • Publié le 28 septembre 2026 à 11:37
  • Actualisé le 28 septembre 2026 à 11:42
cathedrale de saint-denis

Arbre familier des Dionysiens, le grand ficus de la place de la Cathédrale a dû être abattu pour des raisons de sécurité. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Arbre, Cathédrale, Sécurité

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