Saint-Denis : clap de fin de la 10ème édition des Nuits de la lecture

La Médiathèque François Mitterrand a célébré les mots, les sons et les émotions à l’occasion de la 10ème édition des Nuits de la Lecture. Trois jours riches en rencontres et en découvertes, marqués par des ouvertures nocturnes, des spectacles engagés, des lectures théâtralisées, des ateliers d’écriture, du cinéma et des concerts mêlant séga, maloya, jazz et électro. Habitants, artistes et publics de tous âges ont répondu présents. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)