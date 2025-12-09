Saint-Denis : Fanm Dobout 2025, retour en images sur l'événement

Le samedi 29 novembre 2025, les femmes de la ville étaient mobilisées pour Fanm Dobout au Gymnase de Champ Fleuri. Nous partageons, ci-dessous, le post de la ville de Saint-Denis. (Photo : Ville de Saint-Denis)
0 Commentaires
À RETENIR CE SOIR Opération anti-drogues à Gillot, Pierre Maunier relaxé, gendarmes au port, vidéo de David Lorion et motard tué
Le samedi 29 novembre 2025, les femmes de la ville étaient mobilisées pour Fanm Dobout au Gymnase de Champ Fleuri. Nous partageons, ci-dessous, le post de la ville de Saint-Denis. (Photo : Ville de Saint-Denis)