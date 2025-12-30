Saint-Denis : la ligne de téléphérique Papang fermée à cause d'une panne

La ligne de téléphérique Papang à Saint-Denis est fermée, annonce la direction du réseau ce mardi matin 30 décembre 2025. C'est après la détectiàn d'une panne techniue dans la nuit de lundi à mardi que la décision de fermer le téléphérique a été prise. "L’intervention d’une société extérieure spécialisée est nécessaire pour permettre la remise en service de l’installation" précise la direction du réseau (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

"Les équipes sont actuellement en préparation afin d’intervenir dans les meilleurs délais" indiquent les responsables du téléphérique en présentants leurs excuse aux usagers.

Des solutions de report via le réseau de bus Citalis restent disponibles jusqu'à la réouverture complète de la ligne.



Les informations concernant les horaires et les lignes de bus sont accessibles depuis le site internet : www.citalis.re et par voie d’affichage dans les stations de téléphérique.

