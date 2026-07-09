Saint-Denis : le Runball Challenger FIBA 3x3, un rendez-vous du basket international

Le Runball Challenger FIBA 3x3 a une nouvelle fois fait de Saint-Denis le rendez-vous du basket international. Les meilleures équipes internationales ont offert un spectacle de haut niveau devant un public venu nombreux (Photo d'archive/ville de Saint-Denis)

"Félicitations aux champions, et particulièrement à l'équipe de La Réunion, qui a porté haut les couleurs du basket péi avec une belle détermination", écrit la ville de Saint-Denis.

"Partenaire fidèle de cet événement, la Ville de Saint-Denis est fière de soutenir une compétition qui inspire, rassemble et fait vivre les valeurs du sport."