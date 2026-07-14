Saint-Denis : pose de la première pierre pour la Villa Blanche

La Ville de Saint-Denis, Icade et la SIDR ont posé la première empreinte béton bas carbone de la résidence Villa Blanche à La Montagne. Entièrement réalisé en béton bas carbone, ce projet d’ensemble est composé de 65 logements locatifs intermédiaires, afin de répondre au besoin d’accès au logement à La Réunion. La livraison des deux bâtiments est prévue pour le 1er trimestre 2028. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville de Saint-Denis)

La résidence Villa Blanche de 65 logements s'apprête à écrire une nouvelle histoire pour ce coin du village de la Montagne.

L'opération s'implante entre deux résidences de logements sociaux existantes, et propose 65 logements locatifs intermédiaires (LLI) allant du T1 au T4.

Elle se compose de deux entités. Le premier bâtiment, sur la route des Palmiers, comprend 34 logements en retrait dans un jardin, avec une partie centrale habillée d'une résille métallique blanche surmontée d'un jardin partagé accessible à tous les résidents. Le second bâtiment, en partie haute face à la piscine municipale, compte 31 logements bénéficiant de vues dégagées, avec ses propres accès piétons et automobiles.



Le tout est complété de 83 places de parking, en sous-sol des bâtiments ou en aérien.

L'opération Villa Blanche, acquise et gérée par la SIDR, constitue une réponse concrète à un besoin essentiel : permettre aux familles réunionnaises d'accéder à un logement de qualité, à proximité des écoles, commerces, services publics, transports.

- Une architecture durable et adaptée au climat réunionnais -

L’opération, réalisée entièrement en béton bas carbone fourni par l’entreprise TERRALTA, a été conçue dans une démarche exigeante de qualité environnementale et de confort des habitants.

Les logements sont traversants, avec une porosité en façade d'au moins 20 % conformément aux exigences RTAADOM. L’isolation des parois verticales et horizontales, l’implantation et l’orientation sont optimisées pour favoriser une ventilation naturelle. La production d'eau chaude est assurée par des capteurs solaires installés en toiture, orientés nord, sur chacune des deux résidences.

Enfin, les abords des bâtiments sont largement végétalisés afin de limiter l'échauffement des sols et de favoriser un rafraîchissement naturel de l'environnement immédiat.

- La nature au cœur de la résidence -

Le projet accorde également une place centrale aux espaces verts.

Un jardin intérieur central, organisé en cascade sur différents niveaux, accueille des essences odorantes et fleuries - palmiers, frangipaniers, lataniers, alamandas, jasmin – en cohérence avec le paysage local. En périphérie, des jardins peuvent être privatisés ou aménagés en noues végétalisées, et ainsi assurer l'infiltration naturelle des eaux pluviales. Un jardin sur dalle haute avec vue sur mer, accessible à tous les résidents, y compris aux personnes à mobilité réduite, complète les espaces extérieurs.

Les clôtures sont constituées de murs en moellons récupérés sur site, surmontés d’un grillage et doublés de haies végétales.

Pour la réalisation de ces espaces verts, un partenariat a été noué avec l’association de quartier « Donn la main » qui dispose de végétaux endémiques issus de sa propre pépinière, située à environ 5 km du site.

"Avec Villa Blanche, la SIDR confirme sa volonté de diversifier les réponses apportées aux besoins en logement des familles réunionnaises. Cette résidence constitue notre deuxième opération de logements locatifs intermédiaires à Saint-Denis et accompagne les parcours résidentiels des ménages en leur proposant une offre de qualité à loyers maîtrisés. Située au cœur d’un secteur attractif de La Montagne, elle offre un cadre de vie où écoles, commerces, services publics et transports sont accessibles au quotidien. En tant que bailleur social historique de La Réunion, la SIDR poursuit ainsi sa mission : permettre à chacun de trouver un logement adapté à sa situation et à ses besoins." - Laurent Pinsel, Directeur général de la SIDR



"Villa Blanche illustre parfaitement la façon dont Icade conçoit son rôle en Outre-mer : construire utile, construire plus durable, et construire avec le territoire. En choisissant un béton bas carbone pour l'intégralité de l'opération, en nous appuyant sur des matériaux et des végétaux locaux, et en proposant des logements de qualité à des loyers accessibles, nous répondons concrètement aux besoins des familles réunionnaises. Ce projet, mené en étroite collaboration avec la SIDR, témoigne de notre engagement de long terme pour l'île de La Réunion." - Nicolas Verpeaux, Directeur régional Océan Indien Icade Promotion.

"Construire des logements, c’est bien plus que bâtir des murs. C’est permettre à des familles de se projeter dans l’avenir et de trouver leur place dans un quartier vivant et agréable à vivre. Avec la Villa Blanche, nous poursuivons notre engagement en faveur d’un habitat de qualité au cœur de la Montagne, un quartier des Hauts qui confirme son attractivité et où se développent progressivement un panel de services et d’équipements de proximité. Cette opération s’inscrit pleinement dans notre ambition de construire la ville du quart d’heure, où chacun peut accéder près de chez lui aux services essentiels, aux commerces, aux écoles, aux équipements sportifs et aux services publics."

"À travers l’utilisation du béton bas carbone, une architecture adaptée à notre climat tropical et une place importante accordée à la nature, la Villa Blanche illustre également notre ambition de préparer dès aujourd’hui la ville de demain : une ville plus durable, plus résiliente et plus respectueuse de son environnement. Dans un contexte où les besoins en logement restent importants, chaque nouvelle opération est aussi un signal fort adressé aux familles : nous continuons à construire, à innover et à préparer l’avenir de Saint-Denis." - Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis.



