Saint-Denis : rendez-vous du jeudi d'accès aux droits à Bellepierre cette semaine

Le CCAS de Saint-Denis reprend sa tournée en sillonnant les routes des quartiers de la ville pour venir à la rencontre de la population et offrir des moments d'écoute, d'information et d'échanges pour vous accompagner dans vos démarches et vous orienter vers de bons interlocuteurs. Ce dispositif est accessible gratuitement et sans rendez-vous. Cela se passe, ce jeudi 12 mars 2026, de 9h à 12h à Bellepierre. Nous partageons, ci-dessous, le post de la ville de Saint-Denis. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)