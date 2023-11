Saint-Denis : une matinée de job-dating pour les plus de 45 ans

La ville de Saint-Denis organise ce mardi 28 novembre 2023 un job dating pour les séniors. Les chercheurs et chercheuses d'emploi, âgé.es de 45 à 64 ans, sont convié.es à la salle du conseil municipal de la mairie de Saint-Denis, pour découvrir les offres d'emploi disponibles. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

12 groupes d'entreprises ont répondu présents pour ce salon : Adecco, LHH, l'IRTS, Brasserie de Bourbon, Vindémia…En partenariat avec le MEDEF Réunion.

Tous les secteurs d'activités seront représentés, afin d'offrir un large éventail aux chercheurs d'emploi. Des postes de cadre notamment seront présentés. CDI, CDD, contrats d'employé, mais aussi des formations personnalisées seront proposés.

- Des difficultés à se faire recruter -

Ce job dating intervient alors que trouver un emploi, passé 40 ans, peut parfois être un véritable parcours du combattant. En effet, les séniors restent plus durablement au chômage, souvent de très longue durée. "43% sont inscrits à Pôle emploi depuis trois ans ou plus" note l'administration.

"Ils sont trois fois moins nombreux que les moins de 50 ans à accéder à une formation et deux fois moins nombreux à reprendre un emploi" soulignait Pôle emploi dans une étude parue en 2019.

La question de l'emploi chez les séniors est centrale, alors que leur nombre a doublé en vingt tans. Les personnes âgées de 50 ans et plus représentaient d'ailleurs près de 32% des demandeurs d'emploi à La Réunion au 4ème trimestre 2022, avec 53 000 demandeurs d'emploi.

En 2022, 44 % des seniors de 55 à 64 ans avaient un emploi, d'après les chiffres de l'Insee. Le taux d’emploi baisse à partir de 55 ans, comme ailleurs en France.

46 % des personnes de 55 à 64 ans n'étaient ni en emploi ni à la retraite à La Réunion. Ce sont en majorité des femmes et des personnes peu ou pas diplômées. Cette situation est le plus souvent subie, notamment à cause de problèmes de santé.



Dans ce contexte, ce job dating se concentre donc sur les populations les plus en difficulté sur le marché de l'emploi.

Le rendez-vous est donné de 8h30 à 12h30, à la mairie de Saint-Denis.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com