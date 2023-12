Un partenariat éducatif florissant entre l’association Ecoles du Monde et l’Ecole du bonheur

Suite à la visite de la maire en immersion sur le campus de Besely, village à 40 km de Mahajanga, en mai 2023, un partenariat éducatif s'est développé entre Madagascar et l'École du Bonheur, à Saint-Denis. Dans ce contexte, c'était au tour de la délégation malgache de venir en visite à La Réunion, pour découvrir les actions développées à l'Ecole du Bonheur. L'occasion pour les écoles d'Henri Dunant et Damase Legros d'être mises à l'honneur.

L'objectif principal de cette collaboration est "d'échanger des idées et des pratiques éducatives entre les écoles de Saint-Denis et de Madagascar, afin de mettre en lumière le projet "École du Monde"".

La délégation malgache a exprimé "un vif intérêt pour comprendre les méthodes de travail, en particulier dans le domaine du numérique, afin d'améliorer l'enseignement à Madagascar".

"L'échange ne se limite pas seulement aux aspects pédagogiques, mais englobe également une volonté de renforcer la connaissance mutuelle linguistique et culturelle entre les élèves des deux îles. Créer du lien et échanger des idées et des pratiques éducatives entre les écoles de Saint-Denis et de Madagascar, tel est l'enjeu de ces rencontres, en faveur du projet "Ecoles du Monde"." détaille la commune.

