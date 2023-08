"Les Pirates de l’île Bourbon" s'exposent à Saint-Paul

Jusqu’au dimanche 3 septembre 2023, l’Espace culturel Sudel Fuma de Saint-Paul accueille l’exposition "Pirates de l’île Bourbon". L’occasion de plonger dans l’univers captivant des pirates et à découvrir les histoires palpitantes qui ont marqué l’histoire de notre île. Ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration D.R.)

La Ville de Saint-Paul, labellisée Ville d’art et d’histoire, accueille avec enthousiasme l’exposition intitulée "Les Pirates de l’île Bourbon". Cette fascinante exposition se tiendra à l’Espace Culturel Sudel Fuma du 3 août au 3 septembre. Préparez-vous à embarquer pour une aventure palpitante.

"Il y a trois siècles, des capitaines forbans de renom ont accosté sur les rivages de l’île Bourbon (La Réunion), en y laissant l’empreinte ardente de leur légende. Ils profitèrent parfois de l’occasion pour débarquer, au gré des circonstances, des dizaines d’hommes d’équipage en quête d’amnistie et de vie honnête. Beaucoup de ces pirates repentis ne partiront plus. Ils se marieront et feront souche dans l’île. Ces forbans contribueront ainsi à son peuplement originel."

