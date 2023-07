Livr’anler dans plusieurs communes: des jours entiers consacrés au livre

La ville de Saint-Paul accueille du mardi 18 au samedi 22 juillet 2023 l'événement culturel "Partir en livre-Livr’anler". Cette manifestation littéraire d’envergure nationale a pour but de faire la promotion du livre péi et la lecture de manière ludique. Durant cinq jours, des animations attractives gratuites seront proposées aux visiteurs au Jardin de Mahatma Gandhi. Plusieurs autres communes organisent des animations autour du livre (Photo: illustration sly/www.imazpress.com)

Organisée en partenariat avec la médiathèque Leconte de Lisle de Saint-Paul, l’opération a pour but de :

- Lutter contre l’illettrisme en désacralisant l’objet livre ;

- Susciter l’envie de lire en proposant des lectures dans des lieux insolites ;

- Initier des rencontres privilégiées entre le jeune public et les auteurs péi;

- Soutenir la filière locale du livre en faisant la promotion du livre péi;

Ayant pour thème "la liberté", cette manifestation gratuite et ouvert à tout public, propose aux visiteurs de découvrir la lecture sous différents angles avec une bibliothèque éphémère en plein air, des matinées ateliers animés par les auteurs péï ainsi que des animations autour de la lecture dans "un espace cocooning".

Durant ces cinq jours d’animations, "des moments de détente et de partage autour de la lecture et du livre seront au rendez-vous" affirme la municipalité de Saint-Paul.

Retrouvez le programme complet de Saint-Paul ici

-Des ateliers dédiés aux livres sur tout le territoire-

Si l’événement débute à Saint-Paul ce 18 juillet, dans le reste du territoire réunionnais la manifestation « Partir en Live » a débuté le 22 juin dernier comme dans le reste de l’Hexagone. Pour cette neuvième édition les animations se poursuivront tout au long du mois de juillet.



• Le Port

Médiathèque Annexe Rivière des Galets

-Atelier créatif : carnet de Voyages : retrouvez une sélection d'ouvrages sur le thème de la liberté avec en toile de fond un clin d'œil au poème "Liberté" de Paul Eluard.

Le 12 juillet de 13h15 à 16h45

- Exposition "carnets de voyage": l'illustrateur et carnettiste, Sébastien Sailly, vous invite à imaginer et à composer votre carnet lors d'une rencontre unique sous forme d'atelier. Vos inspirations seront à puiser dans des portraits du monde, allant de l'architecture aux scènes de vie qui vous parlent.

Le 23 juillet ( du mardi au samedi, sauf le jeudi matin ) sur les horaires d’ouverture

- Groin-Groin et l'île aux patates : spectacle de conte musical et de marionnettes

Le 12 juillet à 10h00

- Exposition "Ecrivains & La Mer" (tout public) "Homme libre, toujours tu chériras la mer." - Charles Baudelaire.

Cette exposition est une invitation au voyage à travers les océans, et ce par le biais de l’Écriture, notamment par des extraits d’œuvres à propos de la marine à voile, des corsaires et pirates, naufrage, tempêtes, monstres marins...

Jusqu'au 23 juillet du mardi au samedi (sauf le jeudi matin) sur les horaires d'ouverture de la médiathèque

• Saint-Denis

- Partir en livre - Livr'anlèr : un festival littéraire des jeunes lecteurs et un rendez-vous littéraire donné aux enfants, aux adolescents et à leur famille durant l’hiver austral, période de vacances à La Réunion : « Nos hivers sont vos étés ». Elle s’installe pendant 5 jours à Saint-Paul avec une bibliothèque éphémère et des animations sur le front de mer, espace naturel fréquenté par le grand public en lien avec la médiathèque.



Du 18 juillet au 22 juillet, de 10h à 12h et de 14h à 16h à La Réunion des Livres (48 All. des Saphirs)

- Loisir créatif et la liberté de voguer... : Atelier loisirs créatifs pour fabriquer un petit bateau et son petit marin prêt à voguer, à partir d' éléments naturels, de récupération et de recyclage.

Le 12 juillet de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque municipale du Chaudron (2 Rue Jean Bertho)

Médiathèque François Mitterrand, (1 rue de l'Europe, La Trinité)

- Contes en liberté avec Daniel Hoarau : Avec sa verve habituelle, le conteur Daniel Hoarau, viendra conter aux petits comme aux plus grands, en français et en créole réunionnais, des histoires à rire, à pleurer, à frissonner de peur parfois sur le thème de la liberté.

Le 12 juillet de 10h à 11h

- Créations en liberté au stylo 3D : Pendant l'atelier, les participants découvrent les différentes étapes de la fabrication d'un objet avec un stylo 3D, y compris la conception, la préparation des dessins et l'utilisation du stylo. Atelier animé par Toueria et Corina, animatrices multimédia.

Jusqu’au 19 juillet (tous les mercredis de 13h30 à 16h30)

- Spectacle la Belle et la bêteI: l’histoire est contée à la sauce créole par la parole et le jeu de rôle du célèbre conteur, Jean Bernard Ifanohiza accompagné du musicien Jean-Pierre Guiner (cithare, cornemuse)

D’après le livre La Belle et la Bête de Mme de Villeneuve en 1740 et l’ouvrage repris par Mme Jeanne-Marie Leprince de Beaumont en 1747; tour à tour Bête, Belle,… et tous les personnages de cette histoire mondialement connue prennent vie grâce aux mots et au jeu du Conteur.

Le 19 juillet de 14h à 15h à la Bibliothèque Municipale du Chaudron et Sainte Clotilde 2 Rue Jean Bertho

- Ces contes à rire, en toute liberté : pendant deux heures, le conteur professionnel Jean Bernard Ifanohiza piochera dans son répertoire très diversifié, composé de contes animaliers, fantastiques, facétieux, initiatiques ou encore merveilleux, issu de la tradition réunionnaise (en créole), de la zone océan indien et d’autres régions du monde, pour permettre au public de rire, sourire, de se rencontrer, d’échanger, de se communiquer l’envie de rire pour revivre.

Le 12 juillet de 14h à 16h à la Bibliothèque Municipale du Chaudron et de Sainte Clotilde (2 Rue Jean Bertho)

Bibliothèque de la Montagne (41 Route des Palmiers)

- Atelier dessin : l'atelier consistera à la réalisation d’un livre objet autour du thème de la liberté en utilisant les techniques de l’aquarelle et de l’encre de couleurs.

Le 22 juillet de 10h à 12h

- Lecture d'albums : une sélection d'albums sera lue aux enfants à partir de 3 ans.

Le 19 juillet de 10h à 11h

Séance de jeux de société : Agathe Rivière de la Rivière des jeux proposera un large choix de jeux de société au public de la bibliothèque ainsi qu’aux enfants des centres aérés.

Le 12 juillet de 9h à 12h



• Saint-André

Parc Lacaussade (Rue de la Gare)

- Lecture au parc : le matin, ateliers créatifs, coin lecture, quizz. L'après-midi: lecture en plein air, déambulation littéraire, spectacle.

Le 12 juillet 2023 de 10h à 16h30

Médiathèque Auguste Lacaussade (601 Rue de la Gare)

- Dictée zen : dictée zen pour adultes et adolescents sur le thème de la liberté. Les gagnants se verront remettre des chèques lire.

Le 15 et 18 juillet

• Saint-Benoît

Médiathèque Antoine Louis Roussin (18 Rue Montfleury)

- Plumes Libres : un atelier d’écriture pour les enfants âgés entre 8 et 12 ans en partenariat avec le "Labo des Histoires".

du18 juillet au 22 juillet 2023 de 14h à 16h

Médiathèque Antoine Louis Roussin (18 Rue Montfleury)

- Notes de lecture Partir en Livre 2023: le concert littéraire en hommage aux auteurs de La Réunion, de la zone Océan Indien et du monde à la médiathèque Antoine Louis Roussin. Le duo Neshama crie haut et fort "Liberté Chérie ! "à travers la voix de nos grands poètes et écrivains et sur les notes affranchies d’un piano en improvisation. Venez vibrer au rythme des mots et des mélodies !

Le 12 juillet de 15h à 16h

- Tour de contes : spectacle de conte

Le 12 juillet de 14h30 à 15h 30

- Bourse aux livres : échanges et dons de livres.

Le 15 juillet de 10h à 16h

- Grandes toiles : projection du film L'Aigle et l'enfant de Gérad Olivares et Otar Penker.

Le 15 juillet de 14h30 à 16h

- Quizz littéraire avec des surprises à gagner

Le 15 juillet de 13h30 à 15h 30

-Un film, une activité : projection du film d'animation Le Petit Prince (71 minutes) adapté et mis en scène par Virgil Tanase suivi d'un atelier d'activité exploitant le Livret du Petit Prince.

Le 15 juillet de 9h30 à 12h

- Livres en liberté : une animation mêlant écritures collective, individuelle et créativité pour proposer au jeune public de s’amuser avec les livres Après avoir imaginé et écrit une histoire en s’inspirant de couvertures de livres, chaque enfant repartira avec son livre édité. Atelier mené par Frédérique Guillaumat

Le 19 juillet de 14h à 16h

- Le temps du rêve : spectacle dessin projeté et musique

Le 21 juillet de 14h30 à 16h

- Clôture : spectacle festive et remise des récompenses

Le 22 juillet de 15h15 à 16h45

- La roue de la liberté : Il faut tourner la roue pour sélectionner une activité chanson, histoires, poèmes sue la liberté, chasse aux livres, bookstorming, c'est moi qui raconte

Le 22 juillet de 10h à 15h



Médiathèque de Bras fusil 4 (Rue Le Corbusier)

- Les défis de Mortelle Adèle : des jeux littéraires, quiz énigmes, etc. Couler dans l'urne avec ses coordonnées et la date de participation. Un tirage au sort sera effectué en fin de semaine parmi les bonnes réponses. Les gagnants recevront des chèque-lire.

Jusqu’au 21 juillet sur les horaires d’ouverture de la médiathèque

- Concours de coloriage Mortelle Adèle : les jeunes seront invités à colorier au feutre, avec des crayons de couleur l'affiche en noir et blanc de Mortelle Adèle.

jusqu’au 21 juillet tous les jours sur les horaires d’ouverture de la médiathèque

- Liberté ! Liberté : concours de dessin, peinture, collage sur le thème de la liberté. Les meilleures productions seront récompensées

Jusqu’au 21 juillet

- Mots croisés de la liberté : mots croisés géant coopératif.

Jusqu’au 22 juillet, tous les jours sur les horaires d’ouverture de la médiathèque

- Vive la liberté : Écrire un poème, une chanson, un slam, un texte court sur ce qu'inspire le mot et la notion de liberté. La meilleure production de chaque tranche d'âge sera récompensée.

Jusqu’au 21 juillet, tous les jours sur les horaires d’ouverture de la médiathèque

- Atelier Marque-pages : décorer son marque-page aux couleurs de liberté ou de Mortelle Adèle.

Le18 juillet de 14h30 à 15h

- Pousser-vous les mioches : jeu de plateau Mortelle Adèle

Le 18 juillet de15h30 à 16 h30

- Le jeu de l'oie de Mortelle Adèle : un jeu de l'oie autour de Mortelle Adèle.

Le 13 et 20 juillet de 14h30 à 15h30

Ecole les Orangers (385 Route Nationale 2)

-"Zistwar en Vavang" : un atelier créatif pour réaliser des marque-pages, des activités de crayonnage et la décoration de porte-clés. Des jeux traditionnels tels que le domino géant, le mikado et le gruyère seront proposés. Un coin lecture sera aménagé pour se détendre. Les médiatrices vous partageront un conte en créole, intitulé « Lé dé sèr ».

Le 19 juillet de 14h30 à 15h30



• Saint-Pierre

- Atelier d’écriture « livres en liberté » dans les médiathèques du Tampon

Le 15 juillet à 14h

• Saint-Leu

- Festivale embarquement immédiat neuvième édition

Du 21 au 23 juillet de 9h à 13h au Parc du 20 décembre (rue du Général Lambert )