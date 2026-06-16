Saint-Paul : 47 nouveaux logements livrés dans les hauts de Sans-Souci

La livraison des résidences Amédée et Kapok a eu lieu dans les hauts de Saint-Paul, à Sans-Souci à Saint-Paul. "Cette double opération portée par la Semader permet la création de 47 logements sociaux" indique la commune saint-pauloise dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Mairie de Saint-Paul)

Cette réalisation illustre la volonté de la municipalité et de ses partenaires de répondre à la crise du logement tout en permettant aux familles saint-pauloises de continuer à vivre sur leur territoire et de loger sans déraciner.

Près de 80 % des locataires de la résidence Amédée sont originaires de Saint-Paul tandis que 100 % des habitants de Kapok sont Saint-Paulois·e·s.

"Pour la municipalité, l'aménagement du territoire ne concerne pas uniquement le centre-ville ou le littoral. Il s'agit également d'accompagner le développement des hauts en créant des logements à des prix abordables3, souligne l’Adjoint délégué au Bassin de vie de La Plaine/Bois-de-Nèfles, Yann CRIGHTON, que le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin a chargé de le représenter.

- 47 logements supplémentaires dans les hauts de Sans-Souci -

À Sans-Souci, 47 ménages bénéficient désormais d'un habitat de qualité grâce à la réalisation de 34 Logements Locatifs Très Sociaux à la résidence Amédée et de 13 Logements Locatifs Sociaux sous forme de maisons individuelles à la résidence Kapok.

Au-delà des logements créés, ces livraisons ont permis d’apporter des réponses concrètes à des situations humaines complexes : relogement de familles issues de l'habitat insalubre, accompagnement de personnes en difficulté sociale, accompagnement de personnes en situation de handicap ou encore retour dans leur Bassin de vie pour des familles victimes d’un incendie.

- Une opération structurante pour Sans-Souci -

Les résidences Amédée et Kapok s’insèrent dans la transformation progressive de la ZAC de Sans-Souci, un secteur appelé à accueillir davantage de logements, d'équipements et de services de proximité.

Cette double opération représente plus de 8 millions d'euros d'investissement mobilisés avec le soutien de l'État, de la Ville de Saint-Paul, de la SEMADER, d'Action Logement, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la Banque des Territoires et de l'ensemble des entreprises intervenues sur le chantier.

- Une réponse locale face à une crise majeure -

Cette inauguration intervient dans un contexte particulièrement incertain. Plus de 5 200 personnes sont actuellement en attente d'un logement social à Saint-Paul, soit près de 10 % de la demande réunionnaise.

Dans le même temps, la baisse annoncée des crédits de la Ligne Budgétaire Unique, principal outil de financement du logement social en Outre-mer, suscite une vive inquiétude. L'enveloppe dédiée à La Réunion passerait de 85 millions d'euros en 2024 à seulement 27 millions d'euros en 2026.



