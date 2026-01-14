Saint-Paul : des équipements sportifs flambant neufs pour les habitants de Plateau Caillou

Ce mercredi 14 janvier 2026, la ville de Saint-Paul a inauguré les nouveaux terrains de foot à 5 et de street basket situés au Parc-en-Ciel, à Plateau Caillou, en présence des élus de la ville, des partenaires institutionnels, des acteurs associatifs et des habitants du quartier. (Photo : ville de Saint-Paul)

À travers ces nouveaux équipements, la ville de Saint-Paul affirme sa volonté de favoriser la pratique sportive libre, d’accompagner les actions menées par les associations locales et de proposer des temps d’animation à destination des jeunes et des familles.

-Le sport, créateur de lien social -

Cette inauguration marque l’aboutissement d’un projet de réhabilitation et de modernisation d’un espace sportif existant, visant à offrir aux habitants des installations adaptées aux pratiques sportives actuelles, accessibles à toutes et à tous.

Le site accueillait auparavant un terrain engazonné fortement dégradé ainsi qu’un ancien équipement de basket devenu peu fonctionnel.

Face à l’évolution des usages et aux attentes exprimées par les habitants, la ville de Saint-Paul a engagé une réhabilitation complète de cet espace afin de le transformer en un lieu sportif moderne, fonctionnel et attractif.

Le projet a permis l’implantation d’un terrain de foot five et d’un terrain de basket 3x3, plus adaptés aux pratiques urbaines actuelles.

Les terrains de foot five et de street basket ont vocation à devenir un véritable lieu de rencontre et de convivialité, contribuant à l’animation du quartier de Plateau Caillou et au renforcement du vivre-ensemble.

- Six mois de travaux et plus de 430.000 euros de budget -

La réalisation de cet équipement a mobilisé de nombreux acteurs, parmi lesquels les services municipaux, les partenaires institutionnels, les entreprises intervenantes, les associations locales ainsi que la SPL Tamarun, qui a accompagné la Ville dans le suivi du projet. Le coût global de l’opération s’élève à 433.231 euros.

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne à hauteur de 80 % des dépenses éligibles hors taxes dans le cadre du programme FEDER-FSE+

Réunion dont l’Autorité de gestion est la Région Réunion. L’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER.

Ce soutien constitue un levier essentiel pour permettre aux collectivités de mener à bien des projets structurants, utiles et concrets, répondant aux besoins quotidiens des habitants.