Saint-Paul forme ses agents communaux aux gestes de premiers secours

Plus de 130 agents communaux de Saint-Paul ont participé à la Caravane des sauveteurs secouristes du travail ce mercredi 6 septembre 2023 dans le jardin de l’Hôtel de ville. "Votre engagement permettra, peut-être un jour, de sauver la vie d’un collègue ou d’un proche" a indiqué la ville de Saint-Paul dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo: ville de Saint-Paul)

- Rendre la santé accessible à toutes et tous à Saint-Paul -

Cette manifestation inédite et fédératrice sur le territoire de Saint-Paul permet de rendre accessible la santé à toutes et à tous. À l’image des opérations de santé régulièrement menées dans tous les Bassins de vie, de la commune labellisée Ville Santé depuis 2011.

"Votre engagement permettra, peut-être un jour, de sauver la vie d’un collègue ou d’un proche. Cette grande première contribue aussi à impulser une démarche durable de prévention dans les services municipaux, en interne", décrit le Maire, Emmanuel Séraphin, venu à la rencontre du personnel communal.

La Conseillère municipale déléguée à la Santé, Laëtitia Lebreton, et le 2ème Adjoint au personnel communal, Sébastien Guyon, viennent également échanger avec les différents partenaires présents : le Centre national de la fonction publique territoriale, le Service départemental d’incendie et de secours, les formateurs des différentes villes de l’île et les associations de prévention santé, etc.

"Cette Caravane SST est porteuse de sens car le taux de formation de la population française aux premiers secours est parmi l’un des plus bas en Europe. Il est de 40% en France contre 80% en Allemagne, en Norvège, en Autriche et en Finlande", souligne la Conseillère municipale, Laëtitia Lebreton.

- Se former pour sauver des vies -

Dans 90% des situations d’urgence, c’est la vie d’un proche qui est en jeu. Chaque année, 50 000 personnes meurent d’un arrêt cardiaque dans toute la France. Le taux de survie est de 5%, mais il est 4 à 5 fois plus élevé dans les pays équipés de défibrillateurs, les lieux publics et là où la population a été formée.

"Chacun d’entre nous a déjà été confronté à une situation d’urgence ou à un accident de la vie : un AVC, un arrêt cardiaque […] En tant que primo-intervenants, pratiquer les gestes de premiers secours sauve des vies", détaille le Maire.

Ainsi, le citoyen constitue le premier maillon de la chaîne de secours. Conscients de ces enjeux, les agents de Saint-Paul manifestent leur intérêt pour suivre une formation SST afin de compléter leur expérience.