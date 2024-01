Saint-Paul : le centre d’hébergement Anne-Mouse n’est plus en capacité d’accueillir de sinistrés

La Ville de Saint-Paul informe que le centre d’hébergement de l’écolematernelle Anne-Mousse n’est plus en capacité d’accueillir les sinistrés. "Cependant, deux autres centres d’hébergement restent ouverts dans lesecteur : à l’école maternelle et à la Maison pour tous de Carosse" indique la mairie saint-pauloise (Photo photo rb/www.imazpress.com)

Pour rappel, la commune de Saint-Paul a ouvert l’ensemble deses centres d’hébergement. Pour connaître le structure d'accueil la plus proche de votre domicile,vous pouvez contacter le Poste de commandement au numéro unique : 02 62 45 43 45.

Pour rappel, l’alerte violette sera déclenchée à 6 heures ce lundi, toute sortie sera interdite, y compris pour les secours et les forces de l'ordre.

"En cette période délicate, la solidarité et l’entraide sont essentielles. Ensemble, faisons preuve de responsabilité et contribuons à la sécurité detous les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois" demande la mairie de Saint-Paul.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com