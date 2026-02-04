La ville de Saint-Paul célèbre le nouvel an chinois

Les festivités du nouvel an chinois sont lancés à Saint-Paul avec l'association AEFC Réunion (Amicale École Franco Chinoise). Du jeudi 19 au samedi 1 février 2026, célébrez cet événement incontournable ouvert à tous avec la célèbre danse des lions. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : RB/ www.imazpress.com)

Un programme exceptionnel attend les visiteurs :

- Conférence sur la tradition du Nouvel An Chinois

-La danse des lions et des dragons

-Le concours du meilleur mangeur de sauté de mines

-Et des stands d’exposition...