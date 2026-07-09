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Saint-Paul : les services numériques de la Ville perturbés ce vendredi

  • Publié le 9 juillet 2026 à 11:29
  • Actualisé le 9 juillet 2026 à 11:36
mairie de saint-paul

En raison d'une intervention technique programmée, les services numériques de la Ville de Saint-Paul seront temporairement perturbés ce vendredi 10 juillet 2026, de 11h à environ 17h. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pendant cette période, les administrés pourront rencontrer des difficultés pour :

- joindre les services par téléphone ;
- contacter les services par courriel ;
- effectuer certaines démarches nécessitant les applications métiers de la Ville.

Afin de maintenir un accueil téléphonique minimum, deux numéros resteront exceptionnellement disponibles pendant toute la durée de l'intervention :
- 0692 50 93 68
- 0692 50 96 85

"Nous vous invitons à anticiper vos démarches si possible avant 11 h ou à les reporter après le rétablissement des services. La remise en service sera progressive à l'issue de l'intervention", note la ville.
 

Saint-Paul, Intervention technique

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