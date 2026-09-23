Saint-Paul tire un bilan positif de la Convention Territoriale Globale de services aux familles

La ville de Saint-Paul a tenu un comité de pilotage consacré à la Convention Territoriale Globale de services aux familles (CTG) ce mardi 22 septembre 2026. (Photo ville de Saint-Paul)

Cette rencontre a permis "de faire un bilan intermédiaire des actions menées depuis 2023 et de préparer la prochaine CTG, qui prendra le relais en 2027" selon le communiqué de presse de la Ville.

Cette CTG permet à la municipalité, à la CAF et à tous leurs partenaires de "coordonner leurs actions pour répondre aux besoins des habitants". Cela afin de leur proposer un accompagnement adapté aux différents âges de la vie.

Le bilan de la Convention Territoriale Globale (CTG) en cours est jugé "positif" par Saint-Paul. La Ville met en avant plusieurs réalisations, comme « le Baby bus itinérant dans les Hauts, les dispositifs Vac’Ado et Vakans’Ados, le développement des Structures d’Information Jeunesse, la création du Conseil des Jeunes Saint-Paulois, ou encore la structuration du réseau de la parentalité et l’ouverture du centre socioculturel Tour des Roches en lèr".

Ce bilan positif permet de préparer sereinement la prochaine étape et la prochaine CTG qui débutera en 2027. Dans cette optique, la Ville souhaite associer les Saint-Paulois et les autres acteurs de son territoire afin "d'identifier les besoins, co-construire les actions, mutualiser les moyens et rendre les Saint-Paulois pleinement acteurs des projets qui les concernent".

www.imazpress.com/[email protected]