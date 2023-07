Un plan éducatif global pour les jeunes saint-paulois

Ce mardi 11 juillet 2023, les adjoints délégués de Saint-Paul ainsi que les différents services de la commune se sont retrouvés à Saint-Gilles-les-Bains dans le cadre d’un séminaire lié au déploiement du Plan Éducatif Global. Le PEG est un dispositif qui aide les marmailles, âgés entre 3 ans et 12 ans, à réussir leur scolarité dans les sept bassins de vie de Saint-Paul. Ainsi, le séminaire a été l’occasion pour chaque acteur "de mettre en avant l’expérience de chacun et d’échanger sur une logique de parcours afin de favoriser la progression et l’enrichissement personnel des enfants " a déclaré la municipalité de Saint-Paul dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : ville de Saint-Paul)

L’engagement porté par la Ville en faveur des écoles saint-pauloises repose sur une action menée avec différents acteurs du territoire. Le Plan Educatif Global (PEG) est un dispositif qui aide les marmailles, âgés entre 3 ans et 12 ans, à réussir leur scolarité dans les sept Bassins de vie.

Ce séminaire est l’occasion pour chaque acteur de mettre en avant l’expérience de chacun et d’échanger sur une logique de parcours afin de favoriser la progression et l’enrichissement personnel des enfants.

C’est en présence de l’Adjoint délégué au Plan Éducatif Global, Salim Nana-Ibrahim, de l’Adjointe déléguée aux Affaires scolaires, Nila Radakichenin, et de la Députée, également Conseillère municipale, Karine Lebon, que se déroule la matinée.

L’objectif du PEG est de donner une cohérence aux actions déployées sur le territoire tout en créant un environnement éducatif optimal. C’est un partenariat engagé pour lequel les acteurs œuvrent ensemble. Cette réunion d’échange, en présence du cabinet Moovens, permet d’établir un diagnostic et de construire une feuille de route opérationnelle pour la rentrée scolaire 2023-2024.

La mise en place d’un guide pour orienter les efforts et mettre en place les actions nécessaires pour offrir une éducation de qualité dans chaque Bassin de vie est primordiale afin de construire un système éducatif qui valorise la diversité, encourage l’inclusion et assure l’égalité des chances pour tous.

Tout l’enjeu est de favoriser la création d’un environnement éducatif afin de préparer un avenir prometteur pour que les jeunes générations puissent affronter les défis de demain. L’élargissement de l’école numérique ou encore du plan athlétisme, via le dispositif Athlécoles, et bien d’autres projets sont des exemples de l’ambition portée par la Ville en matière de santé, de culture, de sport, ou d’environnement.

Saint-Paul, Ville amis des Enfants, souhaite accompagner la réussite des enfants réunionnais à travers des valeurs tournées vers l’épanouissement, l’apprentissage et le devenir d’un citoyen responsable.