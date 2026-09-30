[Vidéo] Saint-Pierre : une rencontre proposéee avec l'élu des quartiers de Mont-Vert les Hauts et Boissy

Une rencontre est possible avec Clément Sumac, élu référent des quartiers de Mont-Vert les Hauts et Boissy. Toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
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