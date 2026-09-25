La commune de Saint-Pierre cherche des jeunes pour des missions en service civique

La Ville de Saint-Pierre propose des missions de service civique dans différents domaines : éducation, environnement, culture et loisirs, mémoire et citoyenneté, solidarité (Photo Mairie de Saint-Pierre)
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SAINT-DENIS Budget supplémentaire, logement, jeunesse et École du bonheur au programme du conseil municipal
CONSOMMATION Le paiement fractionné sera bientôt plus encadré et soumis à une évaluation préalable de solvabilité
La Ville de Saint-Pierre propose des missions de service civique dans différents domaines : éducation, environnement, culture et loisirs, mémoire et citoyenneté, solidarité (Photo Mairie de Saint-Pierre)