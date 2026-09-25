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La commune de Saint-Pierre cherche des jeunes pour des missions en service civique

  • Publié le 25 septembre 2026 à 16:55
  • Actualisé le 25 septembre 2026 à 16:56
Photo Mairie de Saint-Pierre

La Ville de Saint-Pierre propose des missions de service civique dans différents domaines : éducation, environnement, culture et loisirs, mémoire et citoyenneté, solidarité (Photo Mairie de Saint-Pierre)

Saint-Pierre, Service civique

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