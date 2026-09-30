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Saint-Pierre : la Médiathèque Raphaël Barquissau propose une journée d'animation

  • Publié le 30 septembre 2026 à 19:27
  • Actualisé le 30 septembre 2026 à 19:35
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Samedi 3 octobre 2026, la Médiathèque Raphaël Barquissau à Saint-Pierre propose une journée entière dédiée aux bibliothèques. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Médiathèque, Animation, Saint-Pierre

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