Saint-Pierre : la Médiathèque Raphaël Barquissau propose une journée d'animation

Samedi 3 octobre 2026, la Médiathèque Raphaël Barquissau à Saint-Pierre propose une journée entière dédiée aux bibliothèques. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
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