Saint-Pierre : une cérémonie pour le départ à la retraite de 72 agents municipaux

La commune de Saint-Pierre a organisé une cérémonie à l’occasion du départ à la retraite de 72 agents municipaux, en présence de leurs familles et collègues. Issus de différents services, ils "partageaient tous le sens du service public et ont contribué, au fil des années, au fonctionnement de la ville et à la réponse aux besoins de la population", salue la ville (Photo ville de Saint-Pierre)