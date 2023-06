Sakifo 2023 : fréquentation record, musique dans tous ses états et public conquis

Le rideau est tombé ce dimanche soir 4 juin 2023 sur la 19ème édition du Sakifo à la Ravine Blanche (Saint-Pierre). Plus de 40.000 personnes – un record -, sont venues applaudir et communier avec Angèle et DJ Sebb, Juliette Armanet et Kaf Malbar, Nada Surf et Tikok Vellaye, Louise Attaque et Ibrahim Maalouf, Dominique Barret et Ousanousava pour ne citer que ces artistes parmi la trentaine d'invités. Du vendredi soir au dimanche soir en passant par la traditionnelle matinée dominicale du risofé, le festival de toutes les musiques a fait le plein de sons et de rythmes pour le plus grand plaisir de toute façon conquis. On vous raconte la suite en images (Photo www.imazpress.com)

Lire aussi : Sakifo : Lass aux Filaos, Disiz au Salahin, le public aux anges

Lire aussi : Sakifo : Juliette Armanet et son piano enchantent la foule

Lire aussi Sakifo : le plein de sons et de spectateurs pour une première soirée tout en musique

Sakifo : des artistes de renom et un record de vente pour cette édition 2023