Sakifo : une ambiance survoltée samedi, un risofé et le plein de musique garanti dimanche

Le Sakifo attaque sa troisième et dernière journée ce dimanche 4 juin 2023 à Saint-Pierre. Comme tous les ans tout commence dès le matin avec le traditionnel risofé concocté par Dominique Barret. Louise Attaque, Ibrahim Maalouf, Turkana, Ousanousava, So watts, Simagavol notamment enflammeront ensuite et tout au long de cette dernière soirée les scènes de la Ravine Blanche. C'est ce qu'ont fait samedi soir Tikok Vellaye, Kaf Malbar ou encore Juliette Armanet... Toutes les preuves en images (Photo www.imazpress.com)

