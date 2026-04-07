Saint-Pierre : 810 élèves apprennent les bonnes pratiques pour rester en bonne santé

Dans le cadre de la Semaine académique de la santé, le recteur Rostane Mehdi s'est rendu ce mardi 7 avril 2026 à l’école Jean Jaurès de Saint-Pierre. Cette manifestation a réuni 810 élèves du réseau d’éducation prioritaire de Ravine blanche, soit 48 classes des six écoles et cinq classes du collège Paul Hermann. Au programme, jeux sportifs et ateliers. À La Réunion, 400 enfants de moins de 18 ans vivent avec un diabète de type 2 et un adolescent sur dix est touché par l’obésité (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette manifestation d’ampleur a réuni 48 classes des six écoles participantes (Jean Jaurès, Louis Aragon, Elsa Triolet, Désiré Barquisseau, Martin Luther King et Marie Curie) et cinq classes de sixième du collège Paul Hermann.

- Bonne santé et bien-être mental des jeunes vont de pair -

"Il est essentiel que cela se passe dans les écoles car c'est au jeune âge que l'on apprend les bonnes méthodes, que l'on a les bons conseils", explique David Lorion, maire de Saint-Pierre. "C'est à cet âge que l'on fait les choix de nourriture, de pratiques sportives", dit-il. Écoutez.

Pour le recteur, "mobiliser ces élèves autour de la santé est essentiel". Toutefois, cela ne pourrait pas se faire sans les équipes pédagogiques et les parents. "Sans les parents nous n'y arriverons pas car la bonne santé est un concept qui renvoi à l'état de bien-être mental, physique et donc plus aptes à l'apprentissage et interagissent de manière pacifiée les uns avec les autres". Écoutez.

Depuis cinq ans, cette journée est intégrée à une semaine académique de la santé, au cours de laquelle des écoles et établissements scolaires mènent des actions pour mieux faire connaître la palette d’activités pédagogiques menées tout au long de l’année (en matière d’hygiène, d’alimentation, de pratique sportive, etc.).

- Une plateforme pour sensibiliser les plus jeunes à la santé nutritionelle -

À La Réunion, 400 enfants de moins de 18 ans vivent avec un diabète de type 2 en 2021 et un adolescent sur dix est touché par l’obésité.

Dans ce contexte, l’ARS de La Réunion, aux côtés de Promotion Santé Réunion et de ses partenaires, lance l’opération Nutrition Marmay. Un nouveau dispositif régional de prévention, conçu pour accompagner les professionnels et agir dès le plus jeune âge.

"Nutrition marmay est un projet très innovant qui permet d’avoir des outils concrets pour ceux et celles qui le veulent, pour porter des projets dans l’alimentation, bien bouger et la dépendance aux écrans. C’est la première réponse en outre-mer. Il faut considérer qu’il faut se mobiliser et qu’il n’y a pas de fatalité", a déclaré Jean-Jacques Coiplet, Directeur Général de l’ARS La Réunion.

Déployée sur la période 2025–2028, cette opération constitue l’une des actions phares du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète et l’Obésité (PRNDO), lancé le 12 février 2026.

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