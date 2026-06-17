À la Technopole : le jeu vidéo au service de la culture et de l'éducation

Le studio Blue Ramen, la Cinor et la Technopole de La Réunion ont organisé ce mardi matin 16 juin 2026 la Matinale du Jeu Vidéo, un événement consacré à la place du jeu vidéo comme outil culturel, créatif et pédagogique. Chercheurs, institutions et professionnels ont échangé autour d’une ambition commune : faire du jeu vidéo un véritable levier de transmission des savoirs et de valorisation du territoire réunionnais. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs (Photo D.R.)

Tout au long de la matinée, les participants ont pu découvrir des regards croisés issus de la recherche, de l’éducation, des politiques publiques et de l’industrie créative. Les intervenants étaient Sébastien Genvo, Professeur à l’Université de Lorraine et fondateur de l’Expressive Game Lab, il a notamment évoqué Mafate, le jeu du studio Blue Ramen, comme exemple du potentiel expressif et culturel au sein des jeux vidéo.

À ses côtés, Noël Conruyt, Maître de conférences à l’Université de La Réunion, a apporté un regard scientifique ancré dans les usages numériques.

David Michel, représentant de l’Éducation nationale, a partagé la vision pédagogique de l’intégration du jeu vidéo. Lisa Chalvet, de la DATI Région Réunion, a présenté la perspective institutionnelle sur la création numérique. Enfin Florent Ferrere, Président de Bouftang a incarné la voix des créateurs locaux.

Les échanges ont mis en lumière la diversité des usages du jeu vidéo dans les domaines de l’éducation, de la médiation culturelle et de la valorisation du patrimoine. Les intervenants ont souligné que le jeu vidéo ne peut plus être considéré uniquement comme un divertissement, mais comme un véritable outil de transmission, capable de mobiliser l’attention, de favoriser l’apprentissage actif et de créer des expériences immersives porteuses de sens.

Les discussions ont notamment porté sur les nombreuses expérimentations menées dans les musées en métropole, où des dispositifs interactifs, des serious games et des expériences immersives permettent déjà de renouveler profondément la manière de raconter l’histoire et de valoriser les collections. À partir de ces exemples, un échange approfondi s’est engagé sur les conditions de transposition de ces innovations à La Réunion, en tenant compte des spéci

ficités culturelles, du patrimoine naturel et immatériel, ainsi que des enjeux éducatifs propres au territoire. L’accent a également été mis sur la nécessité de renforcer les collaborations entre chercheurs, institutions publiques, acteurs éducatifs et studios locaux afin de construire des projets cohérents, durables et ancrés dans les réalités réunionnaises.

Au-delà des réflexions partagées, cette Matinale confirme l’intérêt grandissant des acteurs réunionnais pour le jeu vidéo comme secteur stratégique à la croisée de la culture, de l’innovation et de l’éducation. Pour Loïc Manglou, Président du studio Blue Ramen, "le jeu vidéo ne se limite pas au divertissement : c’est un média capable de transmettre des savoirs et de proposer des expériences culturelles et éducatives."