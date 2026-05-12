[Vidéo] Des agents des routes sans balisage conforme sur une route à 110 km/h, la Région assure n'avoir jamais validée cette intervention

Ce lundi soir, 11 mai 2026, le syndicat FSU Territorial a, par le biais d'un communiqué envoyé à la presse, relayé une vidéo dénonçant des manquements "graves" à la sécurité des agents de la Région sur une route nationale, limitée à 110 km/h. La FSU a indiqué avoir interpellé la collectivité sur ces manquements. Une demande restée sans réponse. Contactée par Imaz Press, la Région Réunion assure que "cette intervention - qui relève de la seule initiative des agents concernés - n'a jamais été "validée" par l'encadrement". (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cette vidéo, publiée ci-dessous, a été reçue par la presse, sans précision de lieu ni de date. Si certains confrères ont de suite repris l'information de cette "vidéo choc", Imaz Press a pris le temps de vérifier le contexte de la vidéo et de savoir où et quand elle avait été prise.

La vidéo, filmée d'un camion transportant les agents de la Direction régionale des routes a été prise le 5 mai 2026, au niveau du PR 71-72, secteur de l'Étang-Salé, en direction de Saint-Pierre, informe le syndicat, interrogé par Imaz Press.

Une route où la vitesse est limitée à 110 km/h. Regardez.

- Deux agents des routes sans balisage sur une route à 110 km/h -

"La vidéo a été prise par les agents de la Région. Des agents du Centre d'exploitation et d'intervention (CEI), lors d'une opération de fauchage", précise la FSU Territoriale à notre rédaction.

Sur la vidéo, on y voit deux agents, l'un coupant l'herbe et l'autre protégeant à l'aide d'une plaque de contre-plaqué, les possibles projections sur la route et les automobilistes. " En cas de heurt par un véhicule, cette plaque deviendrait un projectile potentiellement mortel pour les agents eux-mêmes et pour les usagers", interpelle le syndicat. Cela, sans cône de signalisation, à proximité de véhicules roulant à toute vitesse.

Pour la FSU, l'analyse de la situation est "sans appel". "Bien qu’un véhicule FLU soit présent, aucun cône ni signalisation conforme au guide Cerema ne protège la zone d’intervention. Le véhicule seul ne constitue pas un balisage réglementaire", dénonce le syndicat.

"Aucun véhicule de protection arrière avec flèches lumineuses de rabattement ne fait écran entre les agents et le trafic", poursuit-il.

Il précise : "aucun document unique d’évaluation des risques professionnels ne couvre ce mode opératoire. Le risque "heurt par véhicule + projection d’objet" n’est ni évalué, ni prévenu. Ce type de pratique est proscrit par les recommandations du Cerema".

Dans la réglementation, "il est préconisé de neutraliser la voie de droite pour faire une zone tampon entre les agents et les véhicules, de plus il est obligatoire d'avoir un fourgon avec des flèches lumineuses pour signifier l'urgence, en plus des cônes pour baliser", explique un délégué de la FSU Territoriale.

La FSU Territoriale dénonce une double mise en danger. "L’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L4121-1 du Code du Travail et contrevient à l’article R4121-1 relatif au DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels ; ndlr)."

La Fsu Territoriale a interpellé la collectivité depuis le vendredi 6 mai pour une rencontre d’urgence, mail resté sans réponse à ce jour.

- Une intervention "jamais valisée par l'encadrement", assure la Région -

Contactée par Imaz Press, la Région Réunion réponds que "cette intervention - qui relève de la seule initiative des agents concernés - n'a jamais été "validée" par l'encadrement".

"Contrairement à ce qu'affirme le syndicat FSU Territoriale dans son communiqué, ce type d'intervention de moins de 2 heures est toutefois possible sur 2X2 voies et il y a bien un véhicule de protection à l'arrière, équipé d'une signalisation lumineuse réglementaire", réponds à Imaz Press, la Région qui précise que "c'est de ce fourgon que la vidéo est réalisée".

Ces travaux "pouvaient donc bien se faire en pleine journée et avec le véhicule de protection réglementaire prévu pour ce type d'interventions sur 2X2 voies".

La collectivité constate toutefois que "ce fourgon de protection est situé un peu trop près des agents (réglementairement une distance de 50m est préconisée) et qu'il manque des cônes entre le fourgon et les agents". Un rappel à l'ordre sera effectué auprès des agents concernés.

La Région constate également "une utilisation non adaptée d'un contre-plaqué, initiative effectivement malheureuse des agents concernés, elle aussi sans aucune concertation avec l'encadrement, mais partant sans aucun doute d'un souhait de bien faire. Un rappel à l'ordre sera également fait sur ce sujet aux agents concernés".

Par ailleurs, la Région "dote l’ensemble de ses agents de tous les équipements de protection indivduels réglementaires".

La Région rappelle "son souci de constant de protection de ses agents et qu’elle demeure à leur écoute", et "regrette l’utilisation malveillante de cette vidéo".

- Agents des routes, un métier à risques -

Il convient de rappeler que les agents de la Direction des Routes de la Région Réunion "sont des agents professionnels et régulièrement formés, avec "recyclage" obligatoire à minima tous les trois ans, compte-tenu de leur métier (les agents concernés ayant participé à leur dernière formation obligatoire en 2024), puisque ces interventions sur 2X2 voies restent délicates, "à risque" et doivent respecter des règles strictes qui sont régulièrement rappelées aux agents", rappelle la collectivité.

Cette vidéo permet ainsi de rappeler l'exposition constante des agents intervenants sur les routes de La Réunion et et les dispositifs de sécurité à respecter.

"Elle est l'occasion de rappeler à tous les automobilistes qu'ils sont censés ralentir lorsqu'ils arrivent en approche d'un véhicule de la Direction des Routes de la Région Réunion qui est en intervention (cela n'est manifestement pas le cas dans cette vidéo)", souligne la Région. "En outre, lorsque le véhicule d'intervention, comme sur la vidéo, est stationné sur la Bande d'Arrêt d'Urgence avec sa signalisation lumineuse activée, les véhicules sont également censés se déporter si possible sur la voie rapide, ce qui n'est régulièrement pas fait", ajoute-t-elle.

En 2024 à La Réunion, neuf personnes sont décédées sur leur lieu de travail.

Pour rappel, trois employés d'une société d'élagage, qui travaillaient sur le bord de la route, avaient été mortellement fauchés sur la quatre voies de Sainte-Marie le lundi 24 septembre 2012. Un automobiliste, qui roulait en direction de Saint-Denis, avait perdu le contrôle de son véhicule.

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