Il possède une plage privée et un restaurant dans le Var, découvrez la nouvelle vie de Dimitri Payet

Dimitri Payet profite de sa retraite de footballeur professionnel dans le Var, à Saint-Cyr sur Mer, où il y possède une plage privée mais aussi un restaurant, appelé "le 10 plage" depuis maintenant 5 ans (Photo AFP)

L’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille (OM) et de l’équipe de France, le Réunionnais Dimitri Payet, avait annoncé la fin de sa carrière, le dimanche 22 mars 2026, au micro de Ligue 1+, à la mi-temps de la rencontre entre l’OM et Lille, pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1.

C’est la voix remplie d’émotion qu’il a annoncé cette nouvelle au micro de nos confrères nationaux : "Je viens d’une île, et mon rêve était de devenir professionnel. J’ai réussi à le faire. Aujourd'hui, c'est la fin d’une belle aventure, merci à tous ceux qui ont participé à ça", disait-il en larmes sous la pluie.

Une retraite qu'il passe les pieds dans l'eau et à la rencontre de ses fans. Le restaurant qu'il gère est ouvert jusqu'en septembre 2026.

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- Une fin de saison marquée par une affaire extrasportive -

À Vasco de Gama, le passage de Dimitri Payet a été entaché par une plainte à son encontre pour "violence physique et psychologique", déposée le 11 avril 2025 par une femme brésilienne disant avoir eu une relation amoureuse avec lui.

En mai, la plaignante avait affirmé à l'AFP que Dimitri Payet avait exigé des "preuves d'amour" impliquant des "humiliations", telles que des vidéos d'elle "buvant sa propre urine, l'eau des toilettes ou léchant le sol"

Le Français a nié les violences, mais le parquet brésilien a annoncé en juin 2025 déposer formellement plainte contre lui.

Le parquet brésilien avait mis en examen le 20 juin l’ancien joueur de l’OM, âgé de 38 ans. Selon le journal O Globo, il est accusé d’"actes et propos injurieux et dégradants, tels que des humiliations, des manipulations et des moqueries".

Installé à Marseille depuis la fin de sa dernière pige au Brésil, Dimitri Payet a confirmé qu'il resterait vivre dans la cité phocéenne.

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