Football : le Réunionnais Dimitri Payet annonce la fin de sa carrière à 38 ans

L’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille (OM) et de l’équipe de France, le Réunionnais Dimitri Payet, a annoncé la fin de sa carrière, ce dimanche 22 mars 2026, au micro de Ligue 1+, à la mi-temps de la rencontre entre l’OM et Lille, pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. En 2025, sa fin de saison a été marquée par une affaire extrasportive.

"Aujourd’hui, à la veille de mes 39 ans [il les fêtera le 29 mars], je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel. C’est aujourd’hui. Il pleut, ce n’est pas pour rien", a déclaré, sourire aux lèvres, le Réunionnais aux 38 sélections et 8 buts en équipe de France, avec laquelle il a atteint la finale de l’Euro en 2016, disputé à domicile.

En pleurs, submergé par l’émotion, Dimitri Payet a expliqué ne pas vouloir s’inscrire "dans un projet où je ne peux pas être à 100 %".

"Je préfère rendre mes plaques, comme on dit dans le football mexicain", a poursuivi celui qui a porté les couleurs de la formation brésilienne du Vasco de Gama, sa dernière en date, qu’il a quitté en juillet 2025. "Je ne serai jamais très loin des terrains", a-t-il encore précisé sur la pelouse du Stade-Vélodrome, théâtre de ses plus beaux exploits. Écoutez.

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La légende de Ligue 1, 𝑫𝒊𝒎𝒊𝒕𝒓𝒊 𝑷𝒂𝒚𝒆𝒕, annonce en exclusivité au micro de @SmaBouabdellah la fin de sa très riche carrière 👏 pic.twitter.com/iTnp42KBVe — L1+ (@ligue1plus) March 22, 2026

- Neuf saisons à l’OM pour Dimitri Payet -

En neuf saisons et 326 matchs à l’OM (2013-2015, puis 2017-2023), entrecoupées d’un interlude réussi en Premier League à West Ham, Dimitri Payet aura inscrit 78 buts et délivré 95 passes décisives sous le maillot phocéen. "Une performance reflet de l’empreinte qu’il laissera à jamais au sein de notre club et de notre championnat, dont il est le meilleur passeur de l’histoire", se félicitaient ses dirigeants au moment de son départ en 2023.

Le Réunionnais, également passé par Nantes, Saint-Etienne et Lille, n’aura toutefois jamais réussi à obtenir un titre avec l’OM, ni avec le Vasco de Gama, qu’il a rejoint en 2023. Avec la formation de Rio de Janeiro, il a disputé 77 matchs, marqué 8 buts et donné 16 passes décisives.

- Une fin de saison marquée par une affaire extrasportive -

À Vasco de Gama, le passage de Dimitri Payet a été entaché par une plainte à son encontre pour "violence physique et psychologique", déposée le 11 avril 2025 par une femme brésilienne disant avoir eu une relation amoureuse avec lui.

En mai, la plaignante avait affirmé à l'AFP que Dimitri Payet avait exigé des "preuves d'amour" impliquant des "humiliations", telles que des vidéos d'elle "buvant sa propre urine, l'eau des toilettes ou léchant le sol"

Le Français a nié les violences, mais le parquet brésilien a annoncé en juin 2025 déposer formellement plainte contre lui.

Le parquet brésilien avait mis en examen le 20 juin l’ancien joueur de l’OM, âgé de 38 ans. Selon le journal O Globo, il est accusé d’"actes et propos injurieux et dégradants, tels que des humiliations, des manipulations et des moqueries".

Installé à Marseille depuis la fin de sa dernière pige au Brésil, Dimitri Payet a confirmé qu'il resterait vivre dans la cité phocéenne, et qu'il envisageait une reconversion dans le monde du football.

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