Les réactions à l'issue du second tour des élections municipales

Ce dimanche 22 mars 2026 a eu lieu le second tour des élections municipales 2026. Les 10 maires des communes dont les électeurs et électrices ont été appelés à voter pour un deuxième scrutin ont été élus. Après ces résultats, plusieurs élus se sont exprimés (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

• Félicitations républicaines et engagement renouvelé pour Sainte-Suzanne pour Louis-Eddie Richard

À la suite du scrutin municipal, je souhaite tout d’abord remercier l’ensemble des électrices et des électeurs qui m’ont accordé leur confiance.

Je prends acte de l’élection du nouveau maire de SainteSuzanne, Alexandre Laï Kane Chéong, et lui adresse mes félicitations républicaines.

Une nouvelle étape s’ouvre pour SainteSuzanne.

J’exprime le souhait que cette mandature soit guidée par l’intérêt général, l’écoute et la volonté sincère de répondre aux attentes de la population.

Nous serons attentifs à la mise en œuvre des politiques publiques afin que notre commune puisse enfin tourner la page d’un "système" qui a freiné son développement pendant de nombreuses années.

Mon attachement à SainteSuzanne demeure total.

Avec l’Union pour La Réunion de Demain (URD), les valeurs que nous portons et la vision que nous défendons pour notre territoire continueront d’inspirer mon engagement.

Avec mon équipe, nous resterons mobilisés, présents et à l’écoute des habitants, afin de proposer, le moment venu, une véritable alternative pour l’avenir de notre ville.

Je remercie une nouvelle fois toutes celles et ceux qui ont cru en notre démarche. Ensemble, nous continuerons à faire vivre l’ambition d’une SainteSuzanne plus juste, plus dynamique et plus unie.

• "Je ressens à la fois de la déception et une profonde gratitude", écrit Vanessa Miranville

À l’issue du scrutin, Vanessa Miranville prend acte des résultats des élections municipales à La Possession. Elle adresse ses félicitations à la liste arrivée en tête et lui souhaite pleine réussite dans la conduite des affaires de la commune, dans l’intérêt des Possessionnaises et des Possessionnais.

Vanessa Miranville tient à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui lui ont accordé leur confiance, ainsi que l’ensemble des membres de son équipe et des soutiens qui se sont engagés avec conviction tout au long de cette campagne.

Elle tient également à adresser ses remerciements sincères aux agents communaux pour ces 12 années de collaboration, ainsi qu’à l’ensemble des citoyens qu’elle a eu l’occasion de côtoyer et d’accompagner tout au long de ses mandats.

"Je ressens à la fois de la déception et une profonde gratitude. Déception face au résultat, bien sûr, mais surtout gratitude envers les habitants qui nous ont fait confiance et qui ont porté avec nous une vision pour La Possession."

Durant cette campagne, un projet a été défendu, fondé sur des valeurs de transparence, de participation citoyenne et de développement durable. Ce projet continuera à vivre à travers celles et ceux qui s’y reconnaissent.

Attachée à La Possession et à ses habitants, Vanessa Miranville restera engagée pour la commune et continuera à contribuer au débat public local avec responsabilité et exigence.

"L’engagement pour sa ville ne s’arrête pas à une élection. Il se poursuit autrement, avec la même conviction et le même attachement à notre territoire."

Elle appelle enfin au respect, à l’apaisement et au rassemblement, indispensables pour permettre à La Possession de poursuivre son développement.

• Pour Monique Orphé, "La Réunion fait barrage aux divisions"

À La Réunion, ce scrutin municipal 2026 marque un tournant historique. Dès le premier tour, 14 communes ont élu leur maire, témoignant d’une mobilisation forte et d’une volonté claire des Réunionnaises et des Réunionnais de choisir leur avenir. Ce dimanche 22 Mars, 10 autres communes ont livré leur verdict, scellant ainsi un moment démocratique majeur pour notre territoire.

Nous tenons avant tout à saluer la participation citoyenne des Réunionnaises et des Réunionnais qui se sont déplacés massivement les dimanches 15 et 22 mars pour faire entendre leur voix. Dans un contexte national souvent marqué par la défiance, cette mobilisation est un signal fort : la démocratie locale reste vivante, engagée et profondément ancrée dans notre île.

Ces résultats traduisent une dynamique politique qu’il convient d’analyser avec lucidité, marquée par l’ancrage des forces progressistes et par la place grandissante des femmes aux responsabilités dans de nombreuses communes. Je tiens à saluer cette évolution majeure, qui renforce la représentativité et la vitalité de notre démocratie locale. Fidèles à leur histoire et à leur engagement, ces élus portent une vision de solidarité, de justice sociale et de développement équilibré pour La Réunion.

Mais au-delà des résultats, un enjeu fondamental se dessine. Partout en France, la progression de l’extrême droite, incarnée par le Rassemblement National (ancien Front National), constitue une menace pour les valeurs républicaines. Disons-le clairement : cette idéologie ne rassemble pas, et elle ne correspond en rien à la réalité réunionnaise.

La Réunion est une terre singulière, façonnée par son histoire, son métissage, son vivre-ensemble. Notre identité repose sur la richesse de nos cultures, de nos croyances et de nos traditions. En cette période marquée par le Nouvel An chinois, les fêtes tamoules, l’Eid Mubarak et bientôt Pâques, notre île démontre chaque jour que la diversité est une force, et non une faiblesse.

C’est précisément ce modèle unique que certaines forces politiques ignorent, voire menacent. Les alliances contre-nature, conclues au mépris des valeurs défendues devant les électeurs, ne peuvent être acceptées. Ceux qui prétendent défendre les intérêts des Réunionnaises et des Réunionnais ne sauraient s’associer avec des courants qui n’ont jamais compris, ni défendu, nos réalités.

L’extrême droite ne représente pas La Réunion. Elle ne reflète ni notre histoire, ni notre identité, ni notre avenir.

Les urnes l’ont démontré : les alliances avec le Front National ont échoué, car elles sont incompatibles avec ce que nous sommes : une société diverse, métissée et profondément attachée au vivre-ensemble.

À l’heure où se clôt ce cycle électoral, nous appelons l’ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais à rester fidèles à leurs convictions et à défendre sans relâche notre modèle fondé sur le respect, la solidarité et l’unité.

Car rappelons-le : les droits dont nous bénéficions aujourd’hui sont le fruit de combats politiques menés avec détermination, notamment par des gouvernements de gauche, comme celui de François Mitterrand, et par des figures réunionnaises engagées telles que Raymond Vergès et Léon Lépervanche, qui ont su porter la voix de notre territoire au plus haut niveau.

Dans la continuité des orientations nationales des forces progressistes, nous affirmons que ces élections municipales doiven être le point de départ d’un nouvel élan : celui d’une République plus proche, plus juste, plus écologique et profondément attachée à ses territoires. À La Réunion, cela signifie agir concrètement pour l’égalité réelle, le développement durable, la jeunesse et la dignité de chacune et chacun.

Plus que jamais, nous devons faire bloc pour préserver ce que nous sommes, et construire ensemble ce que nous voulons devenir.

La Réunion mérite mieux que la division. Elle mérite l’unité, la justice et l’espoir.

• "Le verdict des urnes est désormais connu, et je le respecte avec gravité et lucidité", déclare Richard Nirlo, maire battu à Sainte-Marie

Ce soir, je tiens tout d’abord à remercier les 3.846 Sainte-Mariennes et Sainte-Mariens qui ont choisi de nous accorder leur confiance en votant pour notre liste "Pour l’amour de Sainte-Marie".

À chacune et chacun d’entre vous, je veux exprimer ma profonde gratitude. Votre engagement, votre fidélité et votre mobilisation tout au long de cette campagne ont été une force immense.

Le verdict des urnes est désormais connu, et je le respecte avec gravité et lucidité. La démocratie a parlé. Je souhaite adresser mes félicitations à la liste arrivée en tête, ainsi qu’à l’ensemble des candidats engagés dans cette élection.

Cette campagne n’a pas été comme les autres. Elle a été intense, parfois dure, souvent passionnée. Mais elle a surtout révélé une chose essentielle : l’attachement profond des Sainte-Mariennes et des Sainte-Mariens à leur commune et à son avenir.

Pour ma part, je resterai fidèle à mes convictions. Mon engagement pour Sainte-Marie ne s’arrête pas ce soir. Il continuera, sous d’autres formes, avec la même sincérité et la même détermination à défendre les intérêts de notre population, en particulier les plus fragiles.

Je souhaite que l’avenir de Sainte-Marie soit guidé par l’intérêt général, le respect et le sens des responsabilités. Notre commune mérite l’unité, l’apaisement et l’ambition.

Enfin, je veux dire à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus : ne baissez pas les bras. Ce que nous avons construit ensemble ne disparaît pas. C’est une base, une force, une espérance pour l’avenir.

Avec toute ma reconnaissance.

• "La gauche confirme sa progression et remporte des victoires importantes" lance le PS

À l’issue de ce second tour, la gauche confirme sa progression et remporte des victoires importantes. Ces résultats démontrent que lorsque la gauche se rassemble, elle gagne. L’union a fonctionné et a permis de porter des projets ancrés dans les réalités de nos communes, fondés sur la justice sociale, la solidarité et le développement local.

Malgré les tentatives de recomposition et les soutiens exprimés, l’extrême droite ne parvient pas à convaincre les électeurs qui ont fait le choix de projets solidaires et ancrés dans leur quotidien.

Nous adressons nos félicitations aux maires élus et à leurs équipes, notamment à celles et ceux qui accèdent pour la première fois à ces responsabilités et leur souhaitons pleine réussite au service des Réunionnaises et des Réunionnais.

Nous saluons également la progression significative de la représentation des femmes à la tête des communes. Cette évolution constitue un signal fort pour l’égalité et le renouvellement de la vie démocratique locale.

• Je me soumets à l’expression démocratique, et je respecte le résultat de ce vote" déclare Cyrille Melchior

Les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois se sont exprimés. Je tiens tout d’abord à remercier les 45 % de votants qui ont porté leurs voix sur ma candidature à ce second tour. Cela n’aura pas été suffisant pour combler l’écart constaté dès le premier tour.

Je me soumets à l’expression démocratique, et je respecte le résultat de ce vote.

La dynamique ressentie sur le terrain ne s’est pas transformée dans les urnes. Il nous appartiendra d’en tirer les leçons.nJe ne cache pas ma déception. Elle est d’autant plus grande que nos militants et colistiers ont fait un travail remarquable. Je les remercie et les félicite tous pour cet engagement. Je veux leur dire que le combat des idées doit se poursuivre. Saint-Paul le mérite ! Nous serons attentifs à l’action municipale, tant les défis sont importants, surtout en cette période de crise.

Je souligne la notable progression de ma liste, qui passe de 14.000 suffrages à plus de 22.000 voix, soit 8.000 de plus. C’est un score qui démontre que nous sommes sur le bon chemin pour la remobilisation de la droite saint-pauloise. J’en appelle aujourd’hui à la constitution d’un front uni, pour un projet commun pour Saint-Paul.

Je suis fier des jeunes saint-paulois qui m’ont accompagné. C’est sur eux que je fonde mes espoirs pour prendre la relève politique à Saint-Paul. Travaillez les dossiers, allez au-devant de la population ! Saint-Paul a besoin de vous et vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner, car l’avenir vous appartient !

Je pense également aux employés communaux qui méritent notre reconnaissance pour leur travail au quotidien. Je dis attention, nous serons vigilants pour qu’il n’y ait pas de chasse aux sorcières. J’ai une pensée pour l’ensemble des maires élus. Je leur souhaite pleine réussite dans l’exercice d’une fonction essentielle à la vie citoyenne. À tous les candidats, je leur souhaite de continuer dans cette voie de responsabilisation, il ne faut pas lâcher.

Merci encore à tous, nous devons passer outre cette déception, pour que La Réunion avance. Le temps de la campagne est terminé, nous devons tous nous serrer les coudes pour le territoire saint-paulois et réunionnais.

• David Sita salue la victoire de Karim Juhoor à Saint-Leu

Dans un communiqué, David Sita salue, la victoire du nouveau maire, Karim Juhoor. "Ces derniers mois, Saint-Leu a été le théâtre d’une campagne particulièrement difficile, marquée par des intimidations, des pressions, de la désinformation et des tentatives de manipulation. Des pratiques d’un autre temps qui divisent et fragilisent notre société. Aujourd’hui, c’est une victoire citoyenne. Elle démontre que les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens restent animés par des intentions sincères et un profond attachement à leur commune."

"Le réveil citoyen a eu lieu : plus de 20.000 personnes se sont mobilisées dans les urnes. Parmi elles, des citoyens de tous horizons et de tous âges : un signal fort contre le cynisme et la politique à l’ancienne. Cette dynamique a également été rendue possible grâce à des choix courageux, notamment celui de Bruno Domen, qui a contribué à ce sursaut citoyen en se retirant entre les deux tours. Cette victoire nous rappelle qu’il faut garder espoir dans les combats que nous menons face aux extrêmes et à la division.

Saint-Leu est une commune qui se distingue par sa diversité, sa richesse culturelle et son vivre-ensemble exemplaire, si cher à notre île.

Le dimanche 22 mars 2026 restera une date à marquer dans l’histoire de la ville. Elle fait écho à des événements majeurs de Saint-Leu, comme la révolte des esclaves du 8 novembre 1811, ou encore ce moment d’espoir né du miracle survenu lors de l’épidémie de 1859."

• Jean-Gaël Anda Sita, battu à Saint-Pierre

Ce second tour nous place en troisième position. C’est un résultat que nous accueillons avec lucidité, mais aussi avec beaucoup de fierté.

Fierté du chemin parcouru, fierté de l’engagement de chacune et chacun, et surtout fierté de cette formidable aventure humaine que nous avons vécue ensemble.

Car au-delà des chiffres, il y a l’essentiel : notre ville !

J’ai respecté mon engagement pris devant la population : ne pas nous vendre et surtout de ne pas donner notre ville de Saint-Pierre à l’extrême gauche. Saint-Pierre restera entre les mains des Saint-Pierrois.

Durant cette campagne, nous avons construit bien plus qu’un projet politique : nous avons créé des liens, partagé des valeurs, et porté une vision sincère pour notre commune.

Je veux remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance, nos colistiers, nos militants, et tous les habitants rencontrés.

Rien de ce que nous avons construit ne disparaît aujourd’hui.

Cette énergie, cette équipe, cette volonté de servir Saint-Pierre… restent intactes.

Parce qu’au final, ce qui compte, ce n’est pas une place, c’est la ville.

Et pour elle, nous continuerons à être présents, engagés et fidèles à nos valeurs.