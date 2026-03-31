Le directeur territorial adjoint de la police visé par une enquête de l’IGPN pour harcèlement sexuel

(Actualisé) Le directeur territorial adjoint de de la police nationale (DTPN adjoint) fait l'objet d'une enquête de l'IGPN (inspection générale de la police nationale) pour des faits présumés de harcèlement sexuels à l'encontre de l'une de ses collègues. Publiée ce lundi 30 mars 2026 par Le Quotidien, l'information a été confirmée à Imaz Press (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)
Les enquêteurs de l'IGPN se sont rendus à La Réunion à la mi-février pour procéder aux investigations liées à cette affaire.
Les faits se seraient produits il y plusieurs mois, quelques temps après la prise de fonction du numéro 2 de la police en juillet 2025.
Selon nos informations, la victime est en arrêt maladie depuis les faits supposés.
Le DTPN adjoint est toujours présumé innocent.
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Tout paie dans la vie salir les autres pour faire croire qu on est plus propre que les autres
La peur doit changer de camp.
Avec la présomption d'innocence, c'est plutôt positif que les infos sortent.
A peu près la même affaire en métropole il y a 10 ans, dans l'éducation nationale, la cheffe d'établissement, qui collectionne des casseroles et pas que, qui connaissait un ancien ministre, a eu une mutation et changé d'académie. Une grande injustice. Plainte classée bien entendu.
La chasse d'eau n'a pas été et cette personne sévit encore.
Réseaux qui protègent escrocs
Pas de vaque du ministère
Et ....