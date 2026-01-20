Mayotte : Guito Narayanin condamné à 5 ans de prison, il est soupçonné d'être le commanditaire de l'agression d'une avocate

Ce mardi 20 janvier 2026, le chef d'entreprises Théophane "Guito" Narayanin, a été condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Mamoudzou. Il est soupçonné d'avoir commandité l'agression d'une avocate à Mayotte en 9 septembre 2015. Le tribunal a délivré un mandat de dépôt différé. À une date qui sera décidée ultérieurement par les juges, le chef d'entreprise devra donc aller en prison même s'il fait appel (Photo rb/www.imazpress.com)

Le tribunal correctionnel de Mamoudzou a aussi prononcé une peine d'amende de 75.000 euros d'amende et une interdiction d'exercer une profession commerciale pendant 15 ans, indique nos confrères de Mayotte La 1ère.

Pour rappel, une avocate du Barreau de Mamoudzou avait été agressée le mercredi 2 septembre 2015 alors qu'elle se rendait à son cabinet. D'après le récit du journal, "trois individus encapuchonnés" l'attendaient dans la cage d'escalier de son immeuble pour la rouer de coups avant de s'enfuir à bord d'une "voiture positionnée à l'avance".

La victime avait été gravement blessée.

Joël Garrigue, alors procureur de la République à Mayotte, avait indiqué dans un communiqué que le parquet a ouvert une information judiciaire "du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours commises en réunion, avec préméditation ou guet-apens et sur un avocat."

"La thèse d’un acte crapuleux et gratuit avait été rapidement écartée par les enquêteurs qui penchaient plutôt pour une expédition punitive commanditée, pour inviter l’avocate ou son cabinet à ne pas aller trop loin dans certaines directions", précisait alors notre confrère France Mayotte Matin.

L'avocate agressée était une collaboratrice du cabinet de Maître Sevin qui avait notamment pour client Frédéric D'Achery qui avait un contentieux avec Théophane Narayanin.

Le 9 septembre 2015, quatre hommes avaient été interpellés à La Réunion et mis examen.

Un an plus tard, le mardi 6 décembre 2016, Guito Narayanin était placé en garde à vue au commissariat Malartic à Saint-Denis. Le jeudi 8 décembre, le chef d'entreprise était transféré à Mayotte en placé en détention en provisoire.

Guito Narayanin sera remis en liberté provisoire le samedi 8 avril 2017.

Son procès s'est ouvert à Mayotte le 10 décembre 2025, 10 ans après les faits. Le parquet avait requis le placement en détention du chef d'entreprise.

La défense avait plaidé la relaxe.

