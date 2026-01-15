Disparition de Nicolas Aulezy à Piton Fougère : une battue sur un espace étendu et un terrain complexe

Depuis le lundi 5 janvier 2026, Nicolas Aulezy, 47 ans, est porté disparu dans le secteur de Piton Fougère à Sainte-Marie. Sa famille a fait le déplacement jusqu'à La Réunion pour poursuivre les recherches avec les proches et les collègues du randonneur, aidés par les équipes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). Des recherches rendues difficiles par l'étendue et la complexité du terrain. Une battue sera organisée ce samedi dès 7h du côté de Piton Fougère à Sainte-Marie si la météo le permet. Le point de rendez-vous est donné à 6h30 au niveau des kiosques (Photo rb/www.imazpress.com)

"Lorsque nous sommes sur secteur, nous faisons deux-trois ratissages héliportés et des levées de doutes sur le terrain en fonction des témoignages récoltés et indices donnés", explique le Lieutenant David Fuentes du PGHM.

L'homme de 47 ans était vêtu d'un short ou bermuda de couleur foncée, un tee-shirt à manches longues blanc, d'une casquette avec deux bandes fluos et d'un sac à dos turquoise.

Si vous avez des informations, merci de contacter le PGHM au 02.62.93.09.30 ou en composant le 17.

- De nombreuses personnes mobilisées pour retrouver Nicolas Aulezy -

Dès l'annonce de la disparition de Nicolas Aulezy, de nombreuses personnes se sont mobilisées.

Du côté de forces de secours, "nous avons mis une équipe cynophile des pompiers, mobilisés les drones de la gendarmerie et des pompiers, l'hélicoptère et des équipes au sol", détaille le Lieutenant David Fuentes.

Ce samedi 17 janvier 2026, ses proches organisent une battue du côté de Piton Fougère dès 7 heures si la météo le permet. Le point de rendez-vous est donné dès 6h30 au niveau des kiosques au départ de Piton Fougère à Sainte-Marie.

Sa famille lance un appel à la solidarité des Réunionnais pour tenter de le retrouver.

Toutes les informations sont à retrouver ici.

- À Piton Fougère, la zone de recherche s'étend sur plus de 33 km2 de forêt -

Secours, familles, proches sont activement sur le terrain, mais les recherches s'avèrent particulièrement difficiles.

"Il y a une vraie complexité pour les recherches aériennes comme terrestres", explique le Lieutenant David Fuentes. "La zone de Piton Fougère est très végétalisée, très dense", précise-t-il.

Le problème reste que "l'on ne sait pas où il a disparu, ce qu'il a pu faire le lendemain. Nous n'avons pas de point de localisation exacte, son téléphone n'ayant plus de batterie".

Une zone de recherche qui s'étend sur plus de 33 km2 de forêts et 10 km de remparts. "C'est comme si nous cherchions une aiguille dans une botte de foin", dit le Lieutenant du PGHM.

L'hélicoptère des équipes du PGHM a survolé plusieurs versants, vers le cirque de Salazie, sous les remparts de Piton Fougère, vers Dioré, au niveau des remparts de Sainte-Marie.

"On tourne en rond", dit-il, "ne sachant pas avec certitude l'endroit où il était en dernier, s'il était en forêt ou sur le sentier Bémassoune". "Ce sont des endroits où l'on peut se perdre facilement", rappelle le Lieutenant.

- Les gendarmes appellent à la prudence en montagne -

Les gendarmes recommandent à chaque personne partant en randonnée, de rester sur les sentiers et de ne pas s'aventurer sur des sentiers fermés qui ne sont plus entretenus.

Sentiers glissants, brouillard soudain, chaleur intense, dénivelés brutaux et fatigue peuvent transformer une balade en urgence vitale, même pour les habitués.​

Les autorités rappellent les règles essentielles pour partir en randonnée en toute sécurité :

- Vérifiez la météo et les vigilances, renoncez en cas de pluie,

- Adaptez l'itinéraire à votre niveau et condition physique,​

- Ne traversez jamais un ruisseau ni une rivière en crue,

- Équipez-vous : chaussures adhérentes, eau, alimentation, vêtements pluie/chauds, téléphone chargé, batterie de secours, application de randonnée (carte), sifflet, lampe, couverture de survie, ...

- Restez sur les sentiers balisés et autorisés.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]