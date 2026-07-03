[Photos] Sainte-Marie : un enfant de deux ans et demi perd la vie dans l'incendie d'un appartement

Un enfant de 2 ans et demi est décédé dans un incendie qui a éclaté ce jeudi 2 juillet 2026, en fin d'après-midi dans l'appartement familial situé dans le quartier des Gaspards à Sainte-Marie. Sept personnes, dont quatre enfants ont été pris en charge et hospitalisées. (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Nous avons été appelés pour un violent feu d'appartement au deuxième étage d'un immeuble" a relaté la lieutenant-colonelle Gaëlle Mani du Service d'incendie et de secours (Sdis) de La Réunion. "Malheureusement au cours de notre intervention, nous avons constaté la mort d'un enfant" a-t-elle ajouté.

Deux personnes, la victime et sa mère, se trouvaient au domicile lorsque l'incendie s'est déclaré. "Sept personnes, dont quatre enfants ont été pris en charge et hospitalisées. Six autres personnes" plus légèrement incommodées "ont été traitées sur place" a détaillé la lieutenant-colonelle Gaëlle Mani.

- L'appartement complètement détruit -

32 sapeurs-pompiers, 11 véhicules du Sdis et deux véhicules du Smur ont été déployés sur les lieux du sinistre.



Occupé par une famille de sept personnes, l'appartement a été entièrement détruit.



À ce stade, les causes du sinistre ne sont pas encore déterminées.



Une solution de relogement pour la famille sinistrée et une cellule de soutien psychologique étaient en cours de mise en place en début de soirée.

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