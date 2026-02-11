Kikléo : un dispositif innovant contre le gaspillage alimentaire au Crous

Dans le cadre de son engagement en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le Crous de La Réunion et de Mayotte met en oeuvre un dispositif innovant de pesée des déchets alimentaires au restaurant universitaire La Bourbonnaise, en partenariat avec Kikléo, une solution intégrant des technologies d’IA. Nous partageons le communiqué du Crous de La Réunion et de Mayotte. (Photo : Crous)

Cette solution Kikléo est déployée pour la première fois au sein d’une structure de restauration étudiante à La Réunion par le Crous de La Réunion et de Mayotte. Cette démarche vise à mesurer précisément les quantités de déchets alimentaires générées en restauration

universitaire et à disposer également de données quantitatives sur le gisement des déchets tout en évaluant le coût financier des pertes.

Les résultats des pesées permettront d’orienter des solutions concrètes pour réduire le gaspillage, notamment en ajustant les quantités produites et servies, en améliorant les recettes et en faisant évoluer les menus proposés aux usagers.

- De pédagogie et de la sensibilisation -

Au-delà de l’analyse des données, ce projet s’inscrit également dans une démarche pédagogique et de sensibilisation auprès des étudiants et des personnels, afin de favoriser des pratiques alimentaires plus responsables et durables.

"Réduire le gaspillage alimentaire est un enjeu environnemental, économique et social majeur. Ce dispositif nous permet d’agir de manière concrète et collective à l’échelle d’un site, dans une logique de transition écologique",souligne le Crous.

Enfin, l’ensemble des déchets triés est valorisé directement sur le site du Crous grâce à une plateforme de compostage et est réutilisé dans les espaces verts, en partenariat avec l’Université de La Réunion, dans une logique d’économie circulaire.

-À propos de Kikélo-

Kikléo est une solution dédiée à la réduction du gaspillage alimentaire, combinant outils de mesure, analyse des données et accompagnement des équipes afin d’optimiser les pratiques responsables en restauration collective.

-À propos du Crous de La Réunion et de Mayotte-

Le Crous accompagne les étudiants au quotidien à travers ses missions d’accompagnement financier et social, de restauration, de logement et d’actions culturelles, tout en intégrant pleinement les enjeux de développement durable.