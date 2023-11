Athlétisme : trois nouveautés dans le calendrier running de la saison 2024

Le 28 octobre 2023, la commission running de la Ligue réunionnaise d’athlétisme s’est réunie sous la présidence de Jean-Louis Prianon pour établir le calendrier de la saison 2024. Son officialisation devrait intervenir fin novembre, après validation de la sous-préfecture de Saint-Benoît. Voici à quoi il ressemblera dans ces grandes lignes, avec notamment trois nouveautés à retenir (Photo www.imazpress.com)

Le calendrier de la saison 2024 de running est en passe d’être validé. Ce sont près de 160 courses qui seront au programme. Avec une nouveauté, parmi les championnats de La Réunion.

La création d’un championnat du 5km sur route. "C’est une nouvelle distance mise en place par la Fédération », indique Jean-Louis Prianon, secrétaire général de la Ligue". Il se déroulera le 3 mars à Saint-André.

La veille, le 2 mars, une autre nouveauté verra le jour. "Un Ultra trail de l’océan Indien (76km). Il rejoint la grande famille des Ultras et sera organisé par l’Association culturelle et sportive de la Réunion (ACSR). Le niveau sera relevé par la présence des meilleurs coureurs de la zone océan Indien" prolonge Jean-Louis Prianon.

Le départ est prévu au Barachois, l’arrivée à la Nordev.

Troisième nouveauté enfin, le marathon revient dans le calendrier. Non pas sous la forme d’un championnat de la Réunion, comme il y a quelques années. Mais plutôt d’une épreuve classique organisée le 19 mai par la Team Colosse de Saint-André, épaulée par la Mairie. "Avec la volonté d’en faire à terme un marathon de dimension internationale", espère Stéphane Ferrère, l’un de ses responsables.

- Le 10km à Sainte-Suzanne -

Au total, huit championnats seront donc organisés. Le championnat de la Réunion de cross-country ouvrira le bal le 11 février à la Plaine-des-Palmistes, grâce au CAPP. Il sera suivi une semaine plus tard du championnat de trail court à Bras-Panon (le 18).

Après le championnat de 5km, troisième levée, le championnat de course de montagne aura lieu le 17 mars aux Makes, organisée non plus par la Dominicaine, mais par l’association Team Rivière. Le 7 avril suivra le championnat de 10km, à Sainte-Suzanne.

Le championnat de semi-marathon lui succédera le 30 juin à l’Etang-Salé, avant celui de trail long, dans le cadre du trail des Trois Pitons, à la Plaine-des-Palmistes le 21 juillet. Enfin, le 15 août, celui de course verticale clôturera la saison de ces championnats.

