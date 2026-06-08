Championnats de France de Rugby à 7 : tournée nationale pour les délégations péi

Ce mardi 9 juin 2026, les sélections féminine et masculine de La Réunion prennent le départ pour représenter fièrement l'île à l’occasion des Championnats de France de Rugby à 7. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les délégations prendront leur envol ce mardi pour une tournée nationale qui les conduira sur deux étapes majeures du circuit. Les 13 et 14 juin, ils se rendont au tournoi Delamon Sevens à Fos-sur-Mer, puis au Landes Sevens, les 20 et 21 juin prochains, à Mont-de-Marsan.

La sélection féminine

La sélection masculine

Le sélection d'encadrants

"Cette participation constitue une étape importante pour nos athlètes, qui auront à cœur de défendre les couleurs de notre territoire et de porter haut les valeurs du rugby réunionnais sur la scène nationale", explique la ligue de Rugby de La Réunion qui adresse tous ses encouragements à l'ensemble des séléctions de La Réunion. "Nous leur souhaitons pleine réussite pour cette aventure sportive et humaine. Bon voyage à nos délégations".