Début de saison musclé du LCSJ à la Umea Battle Cup, en Suède

Ce week-end du 10 et 11 octobre, deux lutteurs du Lutte Club Saint-Joseph ont participé à la grandiose Battle Cup de Umea, en Suède. Kassie Fontaine et Léo Lebon remportent le bronze et l’argent au terme de deux longues journées d’affrontement face à des cadors de la discipline. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : Battle Cup de Umea)

Ce rendez-vous phare des pays nordiques accueillait cette année 16 pays et environ 400 participants.

Kassie Fontaine, catégorie U15 -58 kg, termine à la 3ème place de ce tournoi en manquant de peu la médaille d’or, une défaite très serrée (12-10) face à la Suédoise championne de la catégorie l’empêchera finalement de monter sur la première marche du podium. Membre de l’équipe de France U15 cette année, Kassie entame parfaitement ce début de saison en affirmant son style.

Léo Lebon, U17 -65 kg, prend la médaille d’argent en lutte libre. Le Saint-Joséphois impose un rythme insoutenable à chacun de ses adversaires sans leur laisser le choix.

Sa marque de fabrique ? Un style hybride entre la lutte gréco-romaine et la lutte libre, ainsi qu’une pression constante difficile à supporter… Léo s’inclinera finalement en finale face au lutteur américain qui a surclassé toute la catégorie.

Également engagé en lutte gréco-romaine (1er jour de compétition), le lutteur de 17 ans ne ramène pas de médaille dans ce style. Après un beau début de compétition, victoire nette et maîtrisée, il perd ses deux autres combats contre les premier et deuxième de la catégorie.

Les deux médaillés nationaux en 2026 continuent leur périple en enchaînant par un stage d’une semaine au centre d’entraînement national de Finlande, avant de participer à la Vaasa Cup (Finlande) toujours sous la direction du coach Valentin Damour.