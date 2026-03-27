Escalade : huit Réunionnais participent aux Championnats de France à Thionville

Après les championnats de vitesse séniors, c'est au tour des jeunes de grimper. Huit jeunes réunionnais seront à Thionville ce samedi 28 mars 2026 afin de défendre les couleurs de l’île lors des Championnats de France, avec plusieurs espoirs de titres en ligne de mire. (Photo : DR)

En U15, Lilas Baijou Dika (Austral Roc) et Timéo Cornuault (Est’Kalad Club) participeront à leur premier Championnat de France dans cette discipline.

En U17, Elena Pasturel (Est’Kalad Club) et Emma Mussard (Montagne Réunion) arrivent en confiance après leur première et deuxième place lors de la Coupe de France de Troyes le week-end dernier.

En U19, Eva-Lina Rymasz (Austral Roc) visera un 5e titre national, tandis que Léo Grosset (Austral Roc) tentera d’en décrocher un 4e. Florian Virapin (Est’Kalad Club) et Maélane Villedieu (Austral Roc), habituée des podiums, seront également en lice pour un premier sacre.

- Programme (heure Réunion) -

13h45 – 14h20 : Qualifications U15

14h30 – 15h20 : Finales U15

17h30 – 18h10 : Qualifications U19

19h05 – 19h40 : Qualifications U17

21h10 – 21h45 : Finales U19

21h55 – 22h30 : Finales U17

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