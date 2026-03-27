Crise à l’Urcoopa : deux clans s'opposent et déposent plaintes

C'est une crise ouverte qui secoue l'Urcoopa depuis plusieurs jours. L’objet de la discorde porte sur une bataille pour la présidence de la coopérative agricole. Elle oppose d’un côté Terracoop et Sicalait et de l’autre la présidence actuelle de l’Urcoopa. Les deux camps n'arrivent à s'entendre sur un plan de redressement pour sortir la coopérative des difficultés qu'elle traverse. Suite à une altercation ce jeudi 26 mars 2026, les deux parties portent plainte. L'Urcoopa est une coopérative agricole qui développe des programmes d'alimentation destinés aux espèces animales qui se trouvent à La Réunion (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce jeudi 26 mars 2026, en fin de journée, "j'étais dans mon bureau quand monsieur Boyer, représentant de la Sicalait, et monsieur Mallet, représentant de Teraccop, sont arrivés, m’ont expliqué qu’ils avaient été désignés président et vice-président de l’Urcoopa", décrit Christian Dijoux, actuel directeur de l'Urcoopa.

"J’étais assez stupéfait", raconte-t-il. "Ils m’ont demandé de quitter mon bureau, que j’étais mis à pied. Ils m’ont contraint et forcé à quitter mon bureau." Écoutez.

Il précise : "Je n’ai pas été frappé, il y a eu beaucoup de pressions, beaucoup d’insistance, un peu de rugosité pour que je quitte mon bureau."

Florent Mallet, administrateur de Terracoop, assure qu’il n’y a eu aucune violence ce jeudi 26 mars 2026.

- Un référé pour interdire l'accès de l'Urcoopa aux représentants de la Sicalait et de Terracoop -

Christian Dijoux dénonce "une situation ubuesque et inacceptable". Il annonce qu'un référé va être demandé pour empêcher les représentants de la Sicalait et de Terracoop d'approcher des bureaux de l'Urcoopa.

Pour le directeur d'Urcoopa, c'est "un coup de force, une décision manifestement illégale, ce qu’on appelle une voie de fait", dit-il. Il annonce avoir déposé plainte et engager des procédures pénales pour ces motifs.

Pour le moment, "monsieur Lebon est toujours le président de l’Urcoopa", précise le directeur.

Henry Lebon, actuel président du Groupe Urcoopa, assure que Terracoop et la Sicalait refusent toutes leurs propositions depuis le début des négociations : "Il y a eu une réunion encore avant-hier, on a des fins de non-recevoir à chaque fois de la part de Terracoop et Sicalait qui le disent ouvertement. Au-delà de tous les conflits, ils veulent la tête d’Henry Lebon." Écoutez.

- Terracoop et Sicalait déposent plainte -

La Sicalait et Terracoop portent plainte de leur côté pour plusieurs motifs : des agressions physiques et verbales, l'intrusion de personnel non autorisé sur un site privé, des propos mensongers pouvant aller jusqu'à du diffamatoire et obstruction de l'accès à l'usine.

Florent Mallet, administrateur de Terracoop, appelle à l’apaisement et réfute l’accusation de coup d’État : "Tout est fait dans les règles, le président s’est entretenu avec le directeur et lui a dit qu’il faut partir, tout cela est constaté par un huissier. À 16h30 tout était dans le calme, c’est à partir de 19h30 que les choses ont un peu dégénéré. Les échanges étaient tendus. Nous, on veut travailler avec tout le monde, on est pour l’union, pour l’engagement et les projets de demain, on doit travailler ensemble pour avoir cette belle agriculture qu’on mérite à La Réunion ". Écoutez.

Il se présente aussi en tant que président de l'Urcoopa, et demande à reprendre les négociations, Olivier Boyer administrateur de la Sicalait affirme : "On a peur pour l'Urcoopa et pour nos exploitations". "Je peux comprendre la confusion et l'inquiétude des salariés", dit-il. Écoutez.

Olivier Boyer insiste : "On a tout essayé. On a essayé à maintes reprises de trouver un accord s’il y a un plan en commun. Nous n'avons pas de soucis avec monsieur Lebon, nous avions un soucis avec sa façon de présider, mais on est pour qu’il soit autour de la table et qu’il discute avec nous, les quatre coopératives, les salariés, et les éleveurs."

- La chambre d’agriculture appelle les coopératives à se montrer unies -

Dans un communiqué publié ce vendredi, la Chambre d'Agriculture dit regretter cette situation et le non-respect du délai acté par l’une des deux parties.

"Délai qui devait permettre de trouver une solution dans l’intérêt des différentes filières. Nos élevages sont performants et répondent aujourd’hui en partie à l’approvisionnement de l’île en viande. Sommes-nous prêts à perdre et détruire le travail réalisé depuis de nombreuses années ? À l’heure de la négociation de la PAC et l’existence même d’une enveloppe pour les RUP à travers le POSEI, n’est-il pas important de montrer notre union ?", lance la Chambre Verte.

La Chambre d'agriculture interpelle "les autorités pour déverrouiller certaines situations afin d’apaiser aussi les tensions".

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