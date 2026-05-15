Il y a 16 ans l'équipe de France de foot s'entrainait à La Réunion avant son naufrage en Coupe du Monde en Afrique du Sud

Nous sommes en juin 2010. À quelques semaines de l'immense fiasco qu'a été la participation de la France à la Coupe du monde de foot qui doit avoir lieu en Afrique du Sud, les Bleus viennent faire leur dernière préparation et leur dernier match amical à La Réunion. Alors q'un documentaire de Netflix relance la polémique sur le naufrage de l'équipe de France cette année là en Coupe du Monde, Imaz Press vous propose de revivre en images la venue des Bleus à La Réunion (Photos Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Nous sommes en juin 2010. À quelques semaines de l'immense fiasco qu'a été la participation de la France à la Coupe du monde de foot qui doit avoir lieu en Afrique du Sud, les Bleus viennent faire leur dernière préparation et leur dernier match amical à La Réunion.

Prémonitoire de la future piètre prestation en Coupe du Monde ? L'équipe de France est battue 1-0 par l'équipe de Chine à l'issue du match sans saveur, au stade Michel Volnay de Saint-Pierre.

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Prémonitoire également, l'ambiance qui régnait au sein du collectif. Entre joueurs peu motivés, boudeurs ou ignorant superbement leurs supporters. L'équipe de France semblait largement imbue d'elle-même... sans en avoir les moyens.

Les Bleus et leur staff ont aussi constamment fui la presse locale, mais pas assez rapidement pour Imazpress… Nos journalistes les ont surpris en pleine séance d'entraînement à la grande colère du staff.

- "Le Bus : Les Bleus en grève" -

Quelques semaines plus tard en Afrique du Sud, la France sera éliminée dès le premier tour de la compétition. À l'issue d'une série de disputes et même d'une grève de l'entraînement.

Toutes ces péripéties sont racontées dans le documentaire de Netflix sur la déroute de Knysna (le camp de base des Bleus en Afrique du Sud). Ce documentaire, "Le Bus : Les Bleus en grève" a mis très en colère le sélectionneur de l'époque, Raymond Domenech. La polémique est relancée.

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