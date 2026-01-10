Régionale 1 : Jean-Max Tréport nommé entraîneur de la JS Saint-Pierroise

Championne de La Réunion en titre, la JS Saint-Pierroise a officialisé la nomination de Jean-Max Tréport comme nouvel entraîneur pour la saison 2026 de Régionale 1. Une arrivée marquante pour le club du Sud, annoncée ce samedi 10 janvier 2026 sur la page Facebook du club. (Photos JSSP)

La JS Saint-Pierroise a trouvé son nouvel entraîneur. Le club a annoncé, ce samedi 10 janvier, l’arrivée de Jean-Max Tréport à la tête de l’équipe première pour la saison 2026 de Régionale 1. Regardez.

Institution du football réunionnais, la JSSP, fondée en 1950, est la formation la plus titrée de l’île avec 22 titres de championne. En novembre 2025, les Cigognes ont retrouvé le sommet du championnat après six ans sans sacre.

Jean-Max Tréport arrive en provenance de l’AS Jeanne d’Arc du Port, club historique avec lequel il a remporté la Coupe de La Réunion en octobre 2025, mettant fin à 24 ans d’attente pour les Mauves. Une victoire acquise au terme d’une finale intense disputée au stade Michel-Volnay.

La JS Saint-Pierroise espère désormais s’appuyer sur l’expérience de son nouvel entraîneur pour défendre son titre et rester un acteur majeur de la Régionale 1.