Loto quine de la Jeanne Natation : un bond d'achat de 1.000 euros et de nombreux lots à gagner

Le dimanche 25 octobre 2026, le club de la Jeanne Natation organise un loto-quine de 14 h à 18 h au centre Paulette Adois Lacpatia au Port. La participation est proposée au tarif de 25 euros pour six cartons. De nombreux bons d'achat sont en jeu, notamment une tombola d'une valeur de 1.000 euros. Des enveloppes surprises seront également en vente au prix de 2 euros. Une buvette ainsi qu'un service de restauration seront disponibles sur place. Les bénéfices serviront à financer les actions du club.

Lors de cet après-midi convivial, de nombreux bons d'achat seront à remporter, comprenant :

- cinq quines à 50 euros

- une tombola à 120 euros

- cinq quines à 70 euros

- une tombola à 180 euros

- cinq quines à 100 euros

- une tombola à 1.000 euros

Pour réserver et pour plus d'informations, contactez le club au 06 93 01 64 78.