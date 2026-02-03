Karaté : 10 podiums pour le club Kim Dao en coupe de France kyokushinkai

La Coupe de France Kyokushinkai s’est déroulée les 31 janvier et 1er février 2026, réunissant plus de 200 compétiteurs venus de toute la France, de Suisse et de la Belgique, à la Maison des arts martiaux à blanc Mesnil Paris. "La compétition, particulièrement dense, a couvert les épreuves de kata et de combat, avec plus d'une vingtaine de catégories, allant des pupilles jusqu’aux vétérans" note la ligue de karaté dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo D.R.)

Kim Dao a présenté une délégation de 13 compétiteurs, dans les catégories pupilles à seniors :

Résultats – Kata

Minimes Kata

Aipar Laikenji : 2eme

Résultats – Combat

Pupilles

–30 kg : Aipar Catalia : 3eme

–35 kg : Lan Yin San Leannah :3eme

Benjamines



+40 kg : Aipar Jade : 3eme

Minimes

–45 kg : Fontaine Mathilde : 2eme

Pour sa première compétition, après seulement deux ans de pratique, elle s’incline en finale face à la championne de France 2025 à l’issue d’un combat très serré. Sa prestation a été saluée par le coach adverse, qui a tenu à féliciter la qualité de son engagement et de sa technique.

Cadets



–65 kg : Viramoutou Dylan: 3eme

U20 – Espoirs

Filles -55 kg

Attoumani Said Youna : 1re

Abdou Keteleen : 2ème

Finale 100 % réunionnaise

+75 kg

Randrante Dominique : 2ème

Seniors



+90 kg : Essob Nolan : 2ème