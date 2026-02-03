Karaté : 10 podiums pour le club Kim Dao en coupe de France kyokushinkai

La Coupe de France Kyokushinkai s’est déroulée les 31 janvier et 1er février 2026, réunissant plus de 200 compétiteurs venus de toute la France, de Suisse et de la Belgique, à la Maison des arts martiaux à blanc Mesnil Paris. "La compétition, particulièrement dense, a couvert les épreuves de kata et de combat, avec plus d'une vingtaine de catégories, allant des pupilles jusqu’aux vétérans" note la ligue de karaté dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo D.R.)
Kim Dao a présenté une délégation de 13 compétiteurs, dans les catégories pupilles à seniors :
Résultats – Kata
Minimes Kata
Aipar Laikenji : 2eme
Résultats – Combat
Pupilles
–30 kg : Aipar Catalia : 3eme
–35 kg : Lan Yin San Leannah :3eme
Benjamines
Minimes
–45 kg : Fontaine Mathilde : 2eme
Pour sa première compétition, après seulement deux ans de pratique, elle s’incline en finale face à la championne de France 2025 à l’issue d’un combat très serré. Sa prestation a été saluée par le coach adverse, qui a tenu à féliciter la qualité de son engagement et de sa technique.
Cadets
U20 – Espoirs
Filles -55 kg
Attoumani Said Youna : 1re
Abdou Keteleen : 2ème
Finale 100 % réunionnaise
+75 kg
Randrante Dominique : 2ème
Seniors