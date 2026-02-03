TOUTE L’ACTUALITÉ
Karaté : 10 podiums pour le club Kim Dao en coupe de France kyokushinkai

  • Publié le 3 février 2026 à 16:21
  • Actualisé le 3 février 2026 à 16:23
Coupe de France kyokushinkai
La Coupe de France Kyokushinkai s’est déroulée les 31 janvier et 1er février 2026, réunissant plus de 200 compétiteurs venus de toute la France, de Suisse et de la Belgique, à la Maison des arts martiaux à blanc Mesnil Paris. "La compétition, particulièrement dense, a couvert les épreuves de kata et de combat, avec plus d'une vingtaine de catégories, allant des pupilles jusqu’aux vétérans" note la ligue de karaté dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo D.R.)

Kim Dao a présenté une délégation de 13 compétiteurs, dans les catégories  pupilles à seniors :

Résultats – Kata
Minimes Kata
Aipar Laikenji : 2eme

Résultats – Combat
Pupilles
–30 kg : Aipar Catalia : 3eme
–35 kg : Lan Yin San Leannah :3eme

Benjamines

+40 kg : Aipar Jade : 3eme

Minimes
–45 kg : Fontaine Mathilde : 2eme
Pour sa première compétition, après seulement deux ans de pratique, elle s’incline en finale face à la championne de France 2025 à l’issue d’un combat très serré. Sa prestation a été saluée par le coach adverse, qui a tenu à féliciter la qualité de son engagement et de sa technique.

Cadets

–65 kg : Viramoutou Dylan: 3eme

U20 – Espoirs
Filles  -55 kg
Attoumani Said Youna : 1re
Abdou Keteleen : 2ème
 Finale 100 % réunionnaise
+75 kg
Randrante Dominique : 2ème

Seniors

+90 kg : Essob Nolan : 2ème

 

