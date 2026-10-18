Karaté Kyokushin : La Réunion s'illustre au Portugal

Le karaté Kyokushin réunionnais s’est particulièrement illustré à l’occasion de l’Open KWF du Portugal, organisé le samedi 17 octobre 2026 à Porto (Portugal). Sous les couleurs de KWF France, une délégation composée de 18 compétiteurs inscrits, issus de trois clubs de l’île, a porté haut les couleurs de La Réunion sur la scène internationale. Nous publions ci-dessous le communiqué de la délégation KWF France (Photo KWF France)

La délégation réunissait le Dojo Pierre Grondin de Sainte-Clotilde, le Run Senshi Karaté de La Possession et le KCSL (Kyokushin Club Saint-Leu).

Cette rencontre internationale a permis aux représentants réunionnais de se confronter à des adversaires venus d’autres horizons et de démontrer la qualité du travail accompli dans leurs structures respectives.

Au terme de la compétition, la délégation KWF France totalise 8 médailles d’or et 4 médailles d’argent, soit 12 podiums, avec notamment une première place au classement général des clubs.

- Trois clubs réunis autour d’une même ambition -

Au-delà des médailles, cette participation internationale illustre la volonté des clubs réunionnais de travailler ensemble sous les couleurs de KWF France.

Le Kyokushin, discipline de karaté de plein contact fondée par Masutatsu Oyama, repose sur des valeurs fortes : le respect, la discipline, le courage, la persévérance et le dépassement de soi.

Ces valeurs prennent tout leur sens à travers les compétitions internationales, qui constituent autant d’occasions de progresser techniquement, de développer la confiance en soi et de favoriser les échanges entre pratiquants de différents pays.

La réussite de cette délégation est également le fruit d’un investissement collectif associant les compétiteurs, leurs familles, les entraîneurs, les dirigeants associatifs et les partenaires qui rendent ces déplacements possibles.

- "Des résultats encourageants, mais une exigence intacte" -

La réaction de Sensei Sébastien Boulerand, responsable et entraîneur du Dojo Pierre Grondin :

"Les résultats sont positifs. Lorsqu’on se déplace à l’international, on ne sait jamais réellement à quoi s’attendre. Aujourd’hui, nous obtenons quasiment 100 % de premières places pour notre dojo. C’est une satisfaction, mais c’est surtout la résultante du travail d’équipe réalisé quotidiennement au sein de notre structure, grâce à l’investissement des différents Senpai et de l’ensemble de nos élèves.

Mais il ne faut surtout pas s’endormir sur ces résultats. Nous savons parfaitement que le niveau des prochaines échéances sera totalement différent, notamment lors des Championnats du monde en avril prochain.

Ce déplacement nous a permis d’observer le comportement de nos compétiteurs face à la pression, d’évaluer leur niveau actuel, mais aussi de mieux mesurer leurs possibilités et leurs ambitions pour les grandes échéances à venir.

Sans manquer de respect à nos adversaires du jour, nous savons que les Championnats du monde, avec la présence de nombreuses nations, notamment celles d’Europe de l’Est, présenteront une opposition d’une tout autre dimension.

C’est tout l’intérêt de ces déplacements : sortir de notre environnement habituel, vivre de nouvelles expériences, se confronter à des situations différentes et apprendre à gérer les exigences de la compétition internationale.

Malgré les victoires, j’ai également relevé des points négatifs dans certaines de nos prestations, notamment dans la maîtrise technique et la gestion de certains combats. Nous ne pouvons pas nous satisfaire uniquement des résultats.

Une victoire ne signifie pas que tout a été bien fait. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas seulement le résultat d’aujourd’hui, mais le niveau que nous serons capables d’atteindre dans quelques mois.

Il reste beaucoup de travail. Nous devons continuer à progresser, à nous remettre en question et à travailler avec rigueur et humilité"

- Cap sur les Championnats du monde 2027 et l’île Maurice -

Après cette étape portugaise, les regards se tournent désormais vers deux rendez-vous majeurs du calendrier international 2027.

La première échéance sera celle des Championnats du monde KWF, prévus en avril 2027 à Saragosse, en Espagne. Cette compétition constituera un objectif sportif important pour les athlètes réunionnais, qui poursuivront leur préparation au cours des prochains mois.

La seconde échéance sera la compétition internationale KWF de l’île Maurice, programmée fin avril 2027.

Ce rendez-vous régional permettra de renforcer les liens entre les organisations de Kyokushin de l’océan Indien et d’offrir de nouvelles possibilités de rencontres sportives aux compétiteurs.

Ces deux événements témoignent de la volonté de KWF France de poursuivre le développement du Kyokushin réunionnais, aussi bien à l’échelle régionale qu’internationale.

Avec 18 compétiteurs inscrits, trois clubs représentés et 12 podiums obtenus au Portugal, la délégation KWF France confirme son dynamisme et ses ambitions pour la saison 2026-2027.

- Palmarès de la délégation KWF France -

• Dojo Pierre Grondin - Sainte-Clotilde

1er au classement général des clubs — 8 médailles d’or et 1 médaille d’argent.



Salima Sahana Tinhinan Naze Kata féminin 8–13 ans - 1re

Salima Sahana Tinhinan Naze Kumite 8–9 ans - 1re

Noah Ranganayaguy Kumite masculin 12–13 ans - 1er

Matthis Sangarin Kumite masculin 16–17 ans - 1er

Kahina Lhiva Thassaadith Naze Kumite féminin 10–11 ans - 1re

Manon Grondin Kumite féminin 12–13 ans - 1re

Emma Dieudonné Kumite féminin 14–15 ans - 1re

Cedrinah Manon Randriamanantena Kumite féminin 16–17 ans - 1re

Irena Bezamanifary Kumite féminin 14–15 ans 🥈 2e

• Run Senshi Karaté - La Possession

6e au classement des clubs — 3 médailles d’argent.



Darel Noah Kumite masculin 12–13 ans - 2e

Kylihan Micho Kumite masculin 16–17 ans - 2e

Jessica Rivière Kumite féminin adultes 30–60 ans - 2e

Mtisse Rivière Kata féminin junior et senior 4e

• KCSL - Kyokushin Club Saint-Leu

11e au classement des clubs - 1 compétiteur inscrit.

Bilan général de la délégation KWF France



Clubs réunionnais représentés : 3Compétiteurs inscrits : 18Médailles d’or : 8Médailles d’argent : 4Total des podiums : 12