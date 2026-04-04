L'Association Jeunesse de Petite-Île organise un déjeuner dansant pour financer un voyage pédagogique

L'Association Jeunesse de Petite-Île (AJP) a un projet, l’organisation d’un voyage pédagogique, sportif et culturel dans l'Hexagone pour les jeunes licenciés U12/13 de football, prévu du 9 au 26 mai 2026. Ce séjour permettra à 22 enfants de participer à plusieurs tournois et de découvrir le patrimoine culturel français et européen. Afin de réduire le coût du voyage, l'équipe organise un déjeuner dansant le 12 avril à Grand-Bois (Saint-Pierre) (Photo : DR)

Ces jeunes sportifs, accompagnés de leurs éducateurs, six dirigeants/accompagnateurs, vont passer 10 jours à Cluny en Bourgogne. Ils participeront à un tournoi le 14 mai, où ils remettront en jeu la coupe gagnée l'année dernière.

Pendant ces 10 jours, ils feront également des visites pédagogiques et ils pourront assister au match OL/RC LENS le samedi 16 mai au stade Groupama de Lyon.

Le 20 mai, les footballeurs prendront le départ pour Barcelone en Espagne pour cinq jours, et participeront au tournoi international de COPA MARESMES les 23 et 24 mai. Durant ce séjour ils visiteront aussi le stade Camp Nou.

Depuis 1991, l'association œuvre au développement du club de l’AJ Petite-Île et à la transmission de valeurs aux jeunes.

Lien vers la cagnotte Leetchi.

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