Les Avirons : les golfeurs de l’Association sportive du lycée St-Exupéry brillent aux championnats de France

Les championnats de France UNSS de Golf se sont déroulés du 3 au 5 juin 2026 à Lantriac (43). Le lycée St-Exupéry des Avirons repart de ces championnats avec une médaille de bronze en excellence. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Association sportive du lycée St Exupéry)

L’année dernière déjà, ils avaient fait gagner l’académie de La Réunion à ce même championnat en montant sur la 3ème place du podium en équipe "Établissement" et médaille d’argent en excellence. En 2024 ils avaient aussi remporté des médailles.

Cette année le niveau de jeu était très élevé et il aura fallu une bonne cohésion d’équipe et de sages stratégies de jeu pour briller sur ce parcours très technique du golf de la plaine en Auvergne.

La formule mixte (2 garçons + 2 filles + un jeune officiel) a été maintenue.

Après un 1er tour en stroke play, nos 2 équipes ont tenté de marquer le plus de points possibles pour se classer dans ce championnat. L’équipe d’Albi (3.8 d’index cumulés) était intouchable. En revanche Bourge était à notre portée et la médaille d’argent s’est jouée sur le dernier trou comme souvent au golf.

Élio Joly, Mia Massidda, Ema Duhamel, Eden Fort et Nathan Barbe (JO) ont produit un très bon niveau de jeu dans des conditions climatiques très difficiles. A noter qu’Elio a été certifié jeune coach national.