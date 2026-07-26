Les inscriptions pour la deuxième édition du championnat de la Reunion Triathlon sont ouvertes

L'Association Trirun annoncer l'ouverture officielle des inscriptions de la deuxième édition de la TRI97.4 - Championnat de la Reunion, qui se déroulera le dimanche 4 octobre 2026. Le départ se fera de Saint-Leu, proposant un aller-retour entre Saint-Gilles-les-Bains et l'Étang-Salé, au cœur des plus beaux paysages de la côte Ouest. Les triathlètes retrouveront un format exigeant et accessible avec 1,8 km de natation, 77,6 km de vélo et 18 km de course à pied. "Cette édition sera également le Championnat de La Réunion de Triathlon Longue Distance (Format L) pour les athlètes licenciés, promettant un plateau sportif de très haut niveau", écrit l'Association Trirun. (Photo d'illustration : Association Trirun)

Les inscriptions sont désormais ouvertes exclusivement ici.

L'Association Trirun invite l'ensemble des passionnés de triathlon à réserver leur dossard dès maintenant. Comme lors de la précédente édition, le nombre de places est limité afin de garantir une organisation de qualité et une expérience optimale pour chaque participant.

Au-delà de la performance sportive, la TRI97.4 est devenue un rendez-vous incontournable du calendrier réunionnais, réunissant compétiteurs, bénévoles, partenaires et spectateurs autour des valeurs de dépassement de soi, de convivialité et de partage.

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